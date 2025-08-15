Tái vi phạm “vẽ bệnh, moi tiền”, Phòng khám đa khoa Tháng Tám bị đình chỉ hoạt động

Ngày 15-8, Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa phối hợp với UBND phường Xuân Hòa kiểm tra Phòng khám đa khoa Tháng Tám (số 74 Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa, TPHCM), sau tiếp nhận phản ánh của người dân.

Theo phản ánh của người dân, lúc đầu, nhân viên phòng khám tư vấn phá thai nội khoa với giá thấp nhưng khi trên giường tiểu phẫu, phòng khám liên tục thông báo phát sinh thêm bệnh, khiến chi phí tăng vọt, có ca lên đến hàng chục triệu đồng, có trường hợp phá thai trên 8 tuần, lúc thực hiện thủ thuật, nhân viên cố tình làm rất đau để người bệnh đóng gói đặc biệt với giá 26 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu phòng khám cung cấp hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để làm rõ các nội dung liên quan. Lúc đầu, phòng khám chỉ cung cấp cho Đoàn kiểm tra hồ sơ bệnh án ngày 6-8-2025 với chẩn đoán “Thai 8 tuần 3 ngày, không đơn thuốc, phiếu thu tiền với giá 580.000 đồng gồm phí khám chuyên khoa và xét nghiệm”, đồng thời, bác sĩ L.H.L. (bác sĩ điều trị người bệnh) giải trình với Đoàn kiểm tra bệnh nhân chỉ đến khám, không thực hiện thủ thuật.

Tuy nhiên, khi Đoàn đưa các phiếu thu mà người bệnh cung cấp các dịch vụ ngày 6-8-2025, trong đó có 2 phiếu thu đều là phí kế hoạch hóa với số tiền 2,8 triệu đồng và 26 triệu đồng thì hơn 1 giờ sau, phòng khám và bác sĩ L.H.L mới cung cấp thêm hồ sơ bệnh án thứ 2 (cùng bệnh nhân này) ghi ngày 7-8-2025: “Đình chỉ thai 8 tuần 3 ngày bằng phương pháp hút chân không”.

Với vi phạm cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn (được Sở Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật phá thai đến hết 7 tuần), ngoài hình thức phạt chính là phạt tiền với khung phạt tối đa, phòng khám còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn tối đa là 4 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở tối đa là 3 tháng.

Theo hồ sơ lưu tại Sở Y tế, ngày 30-1-2024, Thanh tra Sở Y tế đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bác sĩ L.H.L. (hành nghề tại Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa H.C với 3 hành vi, trong đó có hành vi: Chỉ định sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi, hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 3 tháng.

Trước đó, ngày 6-11-2024, Thanh tra Sở Y tế đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tháng Tám, hành vi: Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn (phá thai 18 tuần), ngoài hình thức phạt chính là phạt tiền với khung phạt tối đa, phòng khám còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn tối đa là 4 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở tối đa là 3 tháng.

Theo Sở Y tế TPHCM, Phòng khám đa khoa Tháng Tám là một trong những phòng khám thuộc “danh sách đen” của Phòng kiểm tra – Pháp chế (Sở Y tế) vì đã nhiều lần vi phạm với hoạt động “vẽ bệnh, moi tiền” người bệnh, không tuân thủ các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn của người bệnh. Hiện Sở Y tế đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Công an TPHCM để điều tra, làm rõ. Đồng thời khuyến cáo người dân không vội vàng chi trả thêm các khoản phí bất thường, không rõ ràng và gọi ngay đường dây nóng Sở Y tế TPHCM: 0967.771.010 và 0989.401.155 khi nghi ngờ bị “vẽ bệnh, moi tiền”.

THÀNH SƠN