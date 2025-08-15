Sản phụ nặng 178kg có nhiều bệnh lý nguy hiểm được mổ lấy thai thành công

Ngày 15-8, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương thông tin về việc các bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho sản phụ N.T.D. (28 tuổi, quê Phú Thọ) nặng 178kg bị béo phì, tiền sản giật, đái tháo đường.

Sản phụ D. được chuyển tuyến từ Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng nguy cơ cao cho cả mẹ và thai nhi do tăng cân mất kiểm soát, cân nặng trước khi mang thai khoảng 140kg và tăng thêm 38kg trong thai kỳ.

Với cân nặng lớn kèm theo bệnh lý tiền sản giật và đái tháo đường, việc sinh thường gần như bất khả thi. Ngay cả lựa chọn sinh mổ cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ nguy hiểm trong gây mê, phẫu thuật và hồi sức sau mổ.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm khám cho sản phụ D.

Nhận định việc trì hoãn phẫu thuật lấy thai có thể làm xấu thêm tiên lượng cho mẹ và thai, các bác sĩ gây mê hồi sức và sản khoa đã khẩn trương hội chẩn và đưa ra quyết định mổ cấp cứu lấy thai, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết và chặt chẽ, sẵn sàng cho hai kịch bản gồm gây tê vùng (gây tê tủy sống hoặc gây tê ngoài màng cứng) hoặc gây mê nội khí quản.

Các bác sĩ thực hiện việc gây mê cho sản phụ D. để mổ lấy thai

Vì những lý do trên, ngay từ khi nhận được thông tin có trường hợp như vậy, êkíp gây mê đã khám tiền mê cẩn thận, đánh giá kĩ tình trạng hô hấp, đường thở và các vấn đề có liên quan khác để có thể đưa ra phương án gây mê hiệu quả, an toàn. Đồng thời, mọi trang thiết bị, máy móc và thuốc men đều được chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống có thể xảy ra.

Bác sĩ dựa trên chiều cao và cân nặng lý tưởng để tính toán liều lượng các loại thuốc trong gây mê vừa để đảm bảo đủ thuốc để mê đủ sâu, giãn cơ đủ độ giúp tạo thuận lợi cho đặt nội khí quản, mặt khác phải cân nhắc tránh để gây tụt huyết áp và ảnh hưởng tới huyết động - điều dễ xảy ra ở sản phụ béo phì gây mê.

Các bác sĩ thực hiện ca mổ lấy thai cho sản phụ D.

Khi thực hiện phẫu thuật, bác sĩ Đặng Quang Hùng, Phó Trưởng khoa Sản bệnh lý là người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết, khó khăn nhất khi mổ là thành bụng sản phụ rất dày gây khó khăn cho quá trình tiếp cận cơ tử cung và lấy thai.

Tổ chức mỡ thành bụng sa xuống khiến các thao tác của phẫu thuật viên trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trên nền tăng huyết áp và đái tháo đường, nguy cơ nhiễm trùng vết mổ và biến chứng sau mổ cũng tăng đáng kể. Trong mổ do khối mỡ thành bụng lớn và thai chèn ép làm tăng nguy cơ tai biến tim phổi.

Ca mổ vì vậy đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa gây mê hồi sức và phẫu thuật để nhanh chóng lấy thai an toàn, đồng thời “giải phóng” gánh nặng huyết động cho người mẹ.

Bé trai con của sản phụ D. chào đời an toàn

Sau ca mổ lấy thai, sản phụ D. đang được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi chặt chẽ

Sau gần 1 giờ, ca mổ đã thành công. Bé trai nặng 3,4kg hồng hào, khóc to, ngay sau sinh được chuyển Trung tâm Sơ sinh theo dõi. Tuy nhiên, về phía người mẹ, mặc dù huyết động ổn định nhưng vẫn còn phải tiếp tục đối mặt với nhiều nguy cơ về hô hấp nên được theo dõi sát sao tại phòng hậu phẫu.

NGUYỄN QUỐC