Y tế - Sức khỏe

Tạo hình niệu đạo bằng mảnh niêm mạc miệng

SGGPO

Ngày 15-8, Bệnh viện Nguyễn Trãi cho biết vừa phẫu thuật tạo hình niệu đạo (đường tiểu) bằng mảnh niêm mạc miệng cho người bệnh trẻ tuổi.

Người bệnh là anh N.Q.K (29 tuổi), nhập viện với các triệu chứng tiểu khó, viêm tinh hoàn kéo dài. Sau khi điều trị viêm thành công, anh K. vẫn than tiểu khó, các bác sĩ phát hiện anh K. bị hẹp niệu đạo dương vật một đoạn dài 4-5cm. Đây là tình trạng phức tạp và khó điều trị, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng tiết niệu.

530789824_788883440367324_8296086618487645886_n.jpg
Các bác sĩ đang phẫu thuật tạo hình niệu đạo cho người bệnh

Trước một ca bệnh không thể can thiệp bằng phương pháp cắt nối thông thường, ê-kíp Khoa Ngoại Tiết niệu - Nam khoa, Bệnh viện Nguyễn Trãi quyết định áp dụng kỹ thuật tạo hình niệu đạo (đường tiểu) bằng mảnh niêm mạc miệng. Đây là kỹ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh tế và năng lực chuyên môn cao của phẫu thuật viên.

Mảnh niêm mạc miệng được lấy một cách cẩn thận, xử lý và ghép vào vị trí niệu đạo bị hẹp để tái tạo một ống dẫn mới. Sau phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định và quá trình hồi phục diễn ra tích cực.

THÀNH SƠN

Từ khóa

Niệu đạo Viêm tinh hoàn Bệnh viện Nguyễn Trãi Khoa Ngoại Niêm mạc Tiết niệu Ống dẫn

