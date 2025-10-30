Người dân đang gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng khoảng 8 triệu tỷ đồng

Ngày 30-10, tại Hà Nội, Thời báo Ngân hàng phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Tiết kiệm - Sức mạnh nội sinh trong kỷ nguyên số”.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, trải qua các thời kỳ phát triển, tinh thần tiết kiệm đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư duy quản lý và trong mỗi chính sách của Đảng và Nhà nước. Hệ thống ngân hàng là kênh trung gian chủ lực, huy động và phân bổ hiệu quả nguồn vốn vào sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà phát biểu tại tọa đàm

Số liệu của NHNN cho thấy, đến nay tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng đạt khoảng 8 triệu tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn lực tài chính dồi dào này đã góp phần quan trọng giúp duy trì đà tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức cao và là điểm sáng trong khu vực, đồng thời là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phát huy nguồn tiết kiệm trong dân cư như một sức mạnh nội sinh của nền kinh tế.

Trong khi đó, theo số liệu khảo sát của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), hiện có 68% người trưởng thành có tiết kiệm trong 12 tháng. Về mục đích tiết kiệm, 44% tiền gửi tiết kiệm là dành cho tuổi già, 31% cho giáo dục chỉ có 13% cho đầu tư hoặc kinh doanh để đem lại hiệu quả, còn lại là mục đích khác.

Về hình thức tiết kiệm, khảo sát cho thấy có 47% giữ tại nhà, 33% gửi ngân hàng, 6% tiết kiệm không chính thức, 0,4% đầu tư chứng khoán, 0,6% đầu tư vào quỹ hưu trí… Các con số trên cho thấy, tiết kiệm chủ yếu vào hệ thống ngân hàng và tự thân, còn đầu tư vào thị trường tài chính còn thấp.

Tham luận tại tọa đàm, GS-TS Chu Khánh Lân, Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê - Ổn định tiền tệ (NHNN) cho biết, tiết kiệm có vai trò rất quan trọng đem lại sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và đất nước, đồng thời còn giúp cho một quốc gia có khả năng chống chịu, hội nhập một cách bền vững. Dẫn chứng, tại Việt Nam, 30 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân chỉ khoảng 6,5% nhưng tỷ lệ tiết kiệm GDP ở mức 29%. Tuy nhiên, nếu so sánh với các quốc gia trong khu vực thì tỷ lệ tiết kiệm tại Việt Nam vẫn còn thấp.

Tại tọa đàm, các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động như hiện nay, cạnh tranh nguồn lực ngày càng gay gắt, nguồn vốn quốc tế thu hẹp, chi phí vốn gia tăng, việc phát huy nội lực, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong nước càng có ý nghĩa chiến lược hơn bao giờ hết.

Tiết kiệm không chỉ là giá trị truyền thống, mà đã trở thành một yêu cầu phát triển, là nền tảng để củng cố sức mạnh tài chính quốc gia, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và tăng sức chống chịu của nền kinh tế.

Tin liên quan Tiền gửi tiết kiệm tại TPHCM tăng mạnh

LƯU THỦY