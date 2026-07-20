Trái cây 0 đồng của những tấm lòng sẻ chia

Ban Chỉ huy Quân sự xã Châu Đức (TPHCM) tổ chức chương trình “Trái cây 0 đồng”, trao tặng hàng trăm kilogam chôm chôm cho người dân trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Số chôm chôm được tặng miễn phí trong chương trình là sự chung tay của các nhà vườn tại địa phương.

Sau khi được nhà vườn ủng hộ, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Châu Đức trực tiếp đến thu hái, vận chuyển và tổ chức trao tận tay người dân với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia.

Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ ân cần trao từng phần trái cây cùng nụ cười rạng rỡ của người dân đã tạo nên một nét đẹp đầy nhân văn.

Hoạt động không chỉ góp phần hỗ trợ người dân có thêm thực phẩm tươi ngon mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ gần dân, vì dân, góp phần tô đẹp nghĩa tình trong cộng đồng.

QUANG VŨ