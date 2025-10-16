TPHCM triển khai thủ tục hành chính “phi địa giới”: Người dân quen giải quyết thủ tục tại nơi cư trú

TPHCM phê duyệt danh mục 1.336 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới, các Tổ Địa bàn tại TPHCM đã tiếp nhận, hướng dẫn hơn 1.000 lượt người dân. Tuy nhiên, chỉ có 38 hồ sơ phát sinh mới, do người dân vẫn quen giải quyết thủ tục tại nơi cư trú.

Ngày 16-10, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TPHCM. Tham dự có đại diện các sở, ngành thành phố.

Theo báo cáo của UBND Thành phố, ngày 17-7-2025, thành phố đã phê duyệt danh mục 1.336 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, gồm 1.182 TTHC cấp tỉnh và 154 TTHC cấp xã.

Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng mô hình hành chính “phi địa giới”, tạo điều kiện để người dân có thể thực hiện thủ tục ở bất kỳ đâu trong thành phố.

Quá trình triển khai, các Tổ Địa bàn đã tiếp nhận và hướng dẫn hơn 1.000 lượt người dân thực hiện hồ sơ, trong đó các địa phương có số lượng cao là phường An Lạc (570 lượt), phường Tân Phú (528 lượt) và phường Thủ Đức (122 lượt). Tuy nhiên, số lượng hồ sơ phát sinh mới đạt 38 trường hợp, do người dân vẫn còn tâm lý quen làm thủ tục tại nơi cư trú.

Theo đánh giá mới nhất, TPHCM xếp hạng 32/34 địa phương trong Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, với 80,62 điểm, dù tăng so với kỳ trước (76,97 điểm) nhưng thứ hạng vẫn khá thấp.

Bên cạnh đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 93,47%; tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đạt 91,79%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 65,64%, cấp kết quả điện tử 69,52%. Tuy nhiên, tỷ lệ khai thác dữ liệu số hóa mới đạt 16,78%, thấp hơn yêu cầu.

UBND Thành phố cũng chỉ ra một số vướng mắc, hạn chế như một số cơ quan chưa kịp thời công bố danh mục TTHC, còn tình trạng hồ sơ trễ hạn, chậm đồng bộ dữ liệu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; công tác số hóa và tái sử dụng dữ liệu còn hạn chế.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, đặc biệt là mô hình giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí nhấn mạnh, khối lượng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trong quý III tăng rất cao, phản ánh sự nỗ lực của hệ thống chính quyền trong điều kiện bộ máy đang được sắp xếp, tinh gọn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các sở, ngành tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung, tránh tình trạng mỗi ngành, mỗi hệ thống riêng biệt gây khó cho việc liên thông, giải quyết thủ tục.

Đồng chí nhấn mạnh, tinh thần cải cách là phục vụ, nên mọi khâu, mọi cấp phải hướng đến sự thuận tiện, minh bạch, giảm tối đa thời gian, chi phí cho người dân.

Bên cạnh đó, cần quan tâm công tác tuyên truyền, chia sẻ các mô hình, điểm sáng trong cải cách hành chính để lan tỏa tinh thần đổi mới. Các sở cần chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện phân cấp, ủy quyền, chuẩn hóa dữ liệu, cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

