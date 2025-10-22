Người dân miền Trung tích trữ lương thực, ứng phó bão lũ

Theo dự báo, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12 nên từ trưa 22 đến 27-10, khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi, đặc biệt là Đà Nẵng, sẽ có mưa rất lớn. Trước tình hình đó, các địa phương miền Trung đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, sẵn sàng chạy lũ.

Kêu gọi hàng ngàn tàu thuyền vào nơi tránh trú

Ngày 21-10, lãnh đạo TP Đà Nẵng chỉ đạo các sở ngành, xã phường chủ động triển khai phương án phòng chống thiên tai, theo dõi sát diễn biến bão số 12. Thành phố yêu cầu người dân dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm tối thiểu 3 ngày; sơ tán người dân vùng ngập sâu, sạt lở. Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đề nghị các trường căn cứ thực tế để cho học sinh, sinh viên nghỉ học đảm bảo an toàn.

Nhiều tàu thuyền trú tránh tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu các đơn vị trực 100% quân số từ 17 giờ ngày 22 đến 30-10, sẵn sàng ứng phó khẩn cấp. Hải đội Dân quân thường trực phối hợp Vùng 3 Hải quân hướng dẫn neo đậu tàu thuyền an toàn; Tiểu đoàn Thiết giáp 699 bố trí phương án cơ động khi có tình huống xấu. Nâng nhịp cầu Nguyễn Văn Trỗi để tàu thuyền về trú ẩn ở phía Tây Nam sông Hàn. Bộ đội Biên phòng thành phố cũng đã cấm tàu thuyền ra khơi.

Tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, hơn 3.500 tàu cá Đà Nẵng cùng hàng trăm tàu các tỉnh miền Trung đã vào neo đậu tránh bão. Ngư dân Sơn Trà khẩn trương đưa tàu thuyền lên bờ, tận dụng các bãi đất trống dọc đường Hoàng Sa, Lê Văn Lương làm nơi tránh trú. Tại các xã vùng cao, biên giới TP Đà Nẵng, công tác sơ tán dân được triển khai khẩn trương. Ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh, cho biết xã đã di dời 29 hộ ở nóc Kon Pin (thôn 2) do phát hiện vệt nứt trượt đất dài 50m, rộng 0,5m, chỉ cách nhà dân 35m. Tại xã Trà Đốc, mưa lớn làm xuất hiện 11 điểm nguy cơ sạt lở cao, đe dọa 541 người dân. Chính quyền đã tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời cử lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu để cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra chia cắt.

Ở Quảng Ngãi, hơn 6.100 tàu cá với 34.300 ngư dân đã vào nơi tránh trú an toàn. Bộ đội Biên phòng bắn pháo hiệu tại 4 cửa biển Sa Kỳ, Sa Cần, Sa Huỳnh và Lý Sơn để kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ. Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết địa phương đã chằng chống nhà cửa, di dời lồng bè; huy động dân quân cùng người dân thu hoạch 300ha hành lá. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các địa phương rà soát phương án sơ tán dân tại các vùng có nguy cơ cao như Roók Mẹt (xã Đăk Plô), Xô Thác (xã Măng Bút), Gò Khôn (xã Ba Dinh), Trà Linh (xã Tây Trà Bồng), Gò Oát (xã Ba Vinh)…

Tại Huế, địa phương lên phương án sẵn sàng di dời hơn 10.000 hộ với 32.697 người ở vùng ven biển, đầm phá, trũng thấp đến nơi an toàn; dự trữ gần 100 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu. Các doanh nghiệp xăng dầu đảm bảo cung ứng ổn định khi mưa lũ kéo dài.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét

Cập nhật đến chiều tối 21-10 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tâm bão số 12 trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 420km về phía Đông Đông Bắc. Gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn ở cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Từ sáng 21-10, bão đã đổi hướng sang Tây rồi Tây - Tây Nam, tốc độ di chuyển chậm lại với 10-15km/giờ. Đến chiều 22-10, tâm bão cách TP Đà Nẵng khoảng 125km về phía Đông - Đông Bắc và suy yếu dần trước khi đi vào đất liền Trung bộ (trọng tâm đổ bộ là khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi).

Đông đảo người dân mua lương thực dự trữ tại chợ Thanh Vinh (phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Từ chiều 22 đến 23-10, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp và tan khi di chuyển sang Lào. Từ chiều 22-10, trên đất liền ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão từ trưa 22-10 đến ngày 27-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mưa lớn ở khu vực Trung bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10-2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Các địa phương vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Đặc biệt lưu ý nguy cơ dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Chiều tối 21-10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực ở Bắc bộ và một số nơi ở Trung - Trung bộ. Tại Hà Nội, trời đã có gió Đông Bắc gây lạnh nhẹ vào buổi tối. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 22-10, lượng không khí lạnh cường độ mạnh hơn sẽ tăng cường xuống miền Bắc nước ta. Hà Nội sẽ trở lạnh về đêm và sáng (nhiều nơi chỉ còn 17-19oC, miền núi có nơi xuống dưới 16oC).

NHÓM PV