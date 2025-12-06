Khánh Hòa: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai lần 2

Ngày 6-12, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Cụ thể, đợt thiên tai từ ngày 16 đến 22-11 đã gây sạt lở và làm hư hỏng đặc biệt nghiêm trọng hệ thống giao thông trên các tuyến quốc lộ 27C; đường tỉnh 702, 706; ĐT.657 (đường Phạm Văn Đồng); đường Nguyễn Tất Thành; ĐT.653C (hương lộ 39); ĐT.656 (tỉnh lộ 9) và tuyến Tô Hạp – Sơn Bình.

Đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C đoạn qua tỉnh Khánh Hòa) hư hỏng nặng, mặt đường nứt toác do sạt lở liên tiếp. Ảnh: HIẾU GIANG

Các tuyến này thuộc địa bàn Bắc Nha Trang, Bắc Cam Ranh, Diên Lâm, Đông Khánh Sơn, Nam Khánh Vĩnh, Vĩnh Hải, Ninh Hải và Công Hải.

Việc công bố tình huống khẩn cấp nhằm tạo cơ sở để Sở Xây dựng rà soát mức độ hư hỏng và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước đó, cuối tháng 11, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để xử lý hư hỏng tại quốc lộ 27C, quốc lộ 27, tỉnh lộ 9, các đường tỉnh 701, 703, 707 và cầu Ngọc Thảo.

