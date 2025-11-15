Người dân phản ánh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa “thu lố" tiền gửi xe

Nhiều người dân phản ánh với cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa về tình trạng thu phí giữ xe cao hơn giá niêm yết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Cổng số 9, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Ảnh: L.T

Theo phản ánh, phí gửi xe ban đêm niêm yết 5.000 đồng/lượt nhưng người dân bị thu 10.000 đồng; ban ngày là 3.000 đồng/lượt nhưng bị thu 5.000 đồng. Một số trường hợp bị thu sai còn không được thối lại tiền.

Người dân đề nghị bệnh viện kiểm tra và công khai giá để tránh bức xúc.

Mới đây, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, giải quyết.

Trước đó, ngày 11-11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản giải trình liên quan vụ việc. theo đó, bệnh viện khẳng định sẽ tổ chức kiểm tra, không để việc thu phí giữ xe sai quy định tiếp tục xảy ra.

Theo bệnh viện, sau khi nhận phản ánh, đơn vị đã yêu cầu Công ty CP dịch vụ bảo vệ Cảnh An (đơn vị trúng đấu giá khai thác bãi giữ xe) rà soát, giải trình.

Trong báo cáo gửi bệnh viện ngày 7-11, Công ty Cảnh An phủ nhận việc thu phí giữ xe cao hơn giá niêm yết.

Công ty này cam kết tiếp tục kiểm tra bảng giá, nhắc nhở nhân viên giải thích rõ cho người dân và phối hợp bệnh viện để đảm bảo thu phí đúng quy định, minh bạch và công khai.

Năm 2024, cổng giữ xe số 9 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa từng bị phản ánh thu phí cao hơn giá niêm yết. Qua kiểm tra, lực lượng quản lý phát hiện nhân viên thu phí tự ý tăng tiền thu của khách để bỏ túi riêng nên đã sa thải nhân viên này; kiểm điểm các cán bộ phụ trách và giám sát bãi giữ xe vì để xảy ra sai sót.

HIẾU GIANG