Đoàn công tác TPHCM sẻ chia yêu thương với quân, dân địa đầu Tổ quốc

Ngày 14-11, tiếp tục hành trình “Hướng về cội nguồn cách mạng” với các hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, Đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản TPHCM phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng đến thăm, tặng quà các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy và người dân 2 xã Đàm Thủy, Đình Phong.

Tham dự chương trình tại UBND Đàm Thủy có các đồng chí: Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, báo chí, xuất bản cùng hơn 100 cán bộ tuyên giáo, dân vận, xuất bản, báo chí tiêu biểu đến từ TPHCM; Hoàng Hồng Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Cao Bằng.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng và lãnh đạo xã Đạm Thủy tham dự buổi trao quà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã làm tốt các mặt công tác, nhờ đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới luôn được giữ vững.

Người dân xã Đàm Thủy và Đình Phong tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại chương trình, ông Tô Vũ Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đàm Thủy, cho biết, thời gian qua, nhờ sự đồng lòng của quân và dân, xã Đàm Thủy tập trung đảm bảo chủ quyền biên giới quốc gia, nỗ lực giữ vững an ninh trật tự vùng biên cương Tổ quốc.

Lãnh đạo xã tập trung quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng. Hiện, trên địa bàn xã có hơn 800 đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên sinh hoạt ở các làng, biên giới.

Đoàn công tác TPHCM trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc, tặng 100 áo ấm, 1 tủ sách Bác Hồ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cùng với đó, phát triển du lịch xã Đàm Thủy trở thành trung tâm du lịch của tỉnh Cao Bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch tại một số danh thắng nổi tiếng theo hướng bền vững, bảo tồn, giữ vững bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tại xã Đàm Thủy và xã Đình Phong, có 2 dân tộc chủ yếu sinh sống là người Tày và người Nùng. Phong tục tập quán giữa hai dân tộc có sự giao thoa, chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Nhiều năm trở lại đây, đời sống của người dân trên địa bàn xã Đàm Thủy và xã Đình Phong có nhiều chuyển biến tích cực.

100 chiếc áo ấm mang yêu thương gửi đến các hộ dân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn công tác, bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Đàm Thủy và Đình Phong đã đạt được. Đồng thời bày tỏ xúc động khi cùng đoàn công tác TPHCM về thăm mảnh đất biên giới, nơi địa đầu phía Bắc của Tổ quốc. Đặc biệt là Pác Bó, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt nơi gắn liền với chặng đường hoạt động cách mạng của Bác Hồ giai đoạn Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Tăng Hữu Phong bày tỏ xúc động khi được về thăm các địa danh cách mạng tại Cao Bằng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Đặng Lê Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy gửi lời cảm ơn đoàn công tác đã dành tình cảm đặc biệt đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, nhân dân và đặc biệt là các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão lũ vừa qua.

Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận quà từ đoàn công tác TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Những món quà ý nghĩa thể hiện tình cảm yêu thương, tinh thần sẻ chia của đoàn công tác, nhân dân miền Nam dành cho bà con miền Bắc, dù xa xôi về mặt địa lý nhưng với tình yêu thương, tinh thần đoàn kết giữa đồng bào các vùng miền trong cả nước đã làm cho khoảng cách được thu hẹp. Đây cũng là lời động viên, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Bác Hồ thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pắc Bó. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cùng ngày, tại tỉnh Cao Bằng, đoàn công tác TPHCM đến Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, thăm nơi Bác Hồ sáng lập tờ Việt Nam Độc Lập và nơi in báo Việt Nam Độc Lập.

Đoàn cũng thực hiện nghi thức chào cờ tại Cột mốc 836 (biên giới Việt - Trung) trong niềm xúc động xen lẫn tự hào về tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.

Đoàn làm lễ chào cờ tại Cột mốc 836

"Tôi cảm động vì đoàn công tác TPHCM đến tặng quà và thăm các địa danh nổi tiếng trên quê hương Cao Bằng. Những món quà này thật sự rất ý nghĩa với tôi và gia đình. Tôi vui lắm! ", ông Phương Đình Dân, 78 tuổi, xã Đàm Thủy xúc động chia sẻ.

Dịp này, Đoàn công tác TPHCM đã trao tặng Đồn Biên phòng Đàm Thủy và người dân 2 địa phương 500 lá cờ Tổ quốc, tặng 100 áo ấm, 1 tủ sách không gian văn hóa Bác Hồ. Ngoài ra, đoàn cũng trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 30 suất hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất quà tặng cho hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng do bão lũ. Tổng giá trị đợt trao quà hơn 220 triệu đồng.

TÂM TRANG