40 tác phẩm báo chí được trao giải thưởng tuyên truyền tiết kiệm năng lượng

Chiều 14-11, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025.

Lãnh đạo Bộ Công thương trao giải đặc biệt cho các tác giả

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh: năm 2025 là cột mốc quan trọng của ngành năng lượng, khi Việt Nam đang thúc đẩy loạt chính sách chuyển đổi xanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và phát triển năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh đó, việc tuyên truyền sâu rộng về tiết kiệm năng lượng là yêu cầu cấp thiết.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long ghi nhận vai trò cầu nối quan trọng của báo chí trong việc truyền tải chính sách tới người dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội; đồng thời đánh giá cao chất lượng các tác phẩm dự thi, sự tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ người làm báo trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long, Ban tổ chức, giải thưởng năm nay nhận được 477 tác phẩm dự thi, phản ánh sinh động các chủ đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, xây dựng, giao thông, thương mại và sinh hoạt hàng ngày.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 40 tác phẩm xuất sắc, có nội dung thiết thực, cách thể hiện sáng tạo, đóng góp tích cực vào việc nâng cao nhận thức cộng đồng và lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm – hiệu quả.

PHÚC VĂN