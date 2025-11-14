Phường Bà Rịa (TPHCM) ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ hơn 1,1 tỷ đồng

Ngày 14-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bà Rịa (TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2025).

Các đại biểu tham dự họp mặt

Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bà Rịa liên tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát cơ sở và triển khai nhiều chương trình an sinh thiết thực. Các quỹ “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương”, “Đền ơn đáp nghĩa” được vận động hiệu quả.

Riêng nguồn hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, phường Bà Rịa đã vận động được hơn 1,139 tỷ đồng. Trong số này, hơn 1,1 tỷ đồng đã được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để gửi tới các địa phương đang chịu thiệt hại do bão lũ.

Tại buổi lễ, phường Bà Rịa đã tri ân nguyên lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ; đồng thời trao quỹ "Vì biển đảo quê hương"; tặng quà an sinh cho hộ khó khăn; hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo; tặng thẻ BHYT, trợ giúp đột xuất cho các hộ khó khăn và trao học bổng cho học sinh vượt khó; hỗ trợ tiền khám chữa bệnh hiểm nghèo cho 10 trường hợp. Tổng kinh phí là 270 triệu đồng.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Bà Rịa tặng quà tri ân nguyên lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ

Lãnh đạo phường Bà Rịa cho biết, các hoạt động hướng đến củng cố tinh thần đoàn kết, lan tỏa sự sẻ chia và tạo thêm điểm tựa để người dân ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

TRÚC GIANG