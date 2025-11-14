Dự báo nhiệt độ Hà Nội có thể xuống 13-15 độ C

Miền Bắc và miền Trung sắp hứng một đợt rét đến rét đậm. Hà Nội sẽ chỉ còn 13-15 độ C từ đêm 17-11.

Chiều 14-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, khoảng ngày 17-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Theo cơ quan khí tượng, do tác động của không khí lạnh, từ ngày 17 đến 18-11, Bắc bộ có mưa trở lại. Từ đêm 17-11, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 18-11 chỉ còn 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C; nhiệt độ Hà Nội trong đợt không khí lạnh này sẽ chỉ còn 13-15 độ C (ngưỡng rét đậm).

Đây là đợt không khí lạnh cường độ mạnh nên ảnh hưởng sâu xuống tận Nam Trung bộ. Từ ngày 18-11, vùng biển ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 4-6m. Do không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

PHÚC VĂN