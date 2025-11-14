Nhiều khó khăn, thách thức trong xây dựng trung tâm logistics vùng ĐBSCL

Chiều 14-11, UBND TP Cần Thơ tổ chức Diễn đàn kinh tế thường niên năm 2025, với chủ đề “Cần Thơ hướng đến trung tâm logistics hiện đại, động lực phát triển của vùng ĐBSCL.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại diễn đàn

Sau khi sắp xếp, hợp nhất, TP Cần Thơ là đô thị loại I, trực thuộc Trung ương. Thành phố có vị trí chiến lược, với vai trò là trung tâm của vùng ĐBSCL. Cần Thơ là đầu mối giao thương, trung tâm dịch vụ - logistics - công nghiệp chế biến và kinh tế biển, được xác định là động lực tăng trưởng chủ đạo của vùng.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: TP Cần Thơ có hệ thống giao thông đa dạng gồm: đường thủy, đường bộ, đường hàng không; đóng vai trò trung tâm logistics kết nối giữa Cần Thơ với TPHCM, các tỉnh ĐBSCL và hành lang kinh tế quốc tế. Thành phố đang nắm giữ những lợi thế không thể phủ nhận là đầu mối trong khu vực, sở hữu quy hoạch đồng bộ cảng biển, cảng hàng không quốc tế và mạng lưới đường thủy nội địa sầm uất.

Bên cạnh các thuận lợi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi thẳng thắn nhìn nhận: Mục tiêu trở thành trung tâm logistics hiện đại, đầu mối tổng hợp của vùng ĐBSCL của TP Cần Thơ vẫn đang đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Tiêu biểu như, hạ tầng logistics của thành phố chưa đồng bộ, đặc biệt là kết nối đường thủy, cảng, kho bãi và hạ tầng công nghệ số; dịch vụ logistics còn hạn chế về thu nhận, bảo quản, vận chuyển và thông quan hàng hóa.

Sông Hậu, tuyến đường thủy huyết mạch đi qua địa bàn TP Cần Thơ

Bên cạnh đó, trên địa bàn TP Cần Thơ, phần lớn doanh nghiệp logistics có quy mô nhỏ và vừa, thiếu năng lực cung ứng dịch vụ trọn gói, tích hợp theo chuỗi giá trị; một số cơ chế, chính sách còn chưa thật sự phù hợp với tình hình mới, cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế vùng và quá trình hợp nhất đô thị.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà quản lý cho rằng, không chỉ riêng TP Cần Thơ mà cả vùng ĐBSCL, hệ thống logistics còn nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt là hệ thống vận tải thủy nội địa của vùng được xem là huyết mạch trong vận chuyển hàng hóa, thế nhưng vẫn còn nhiều bất cập, chưa khai thác hết tiềm năng vốn có.

Cụ thể như, hạ tầng giao thông thủy còn yếu và thiếu đồng bộ; nhiều tuyến luồng trọng yếu sông Hậu, sông Tiền, sông Cổ Chiên, sông Hàm Luông… bị bồi lắng; công tác quy hoạch và quản lý thiếu liên kết vùng; phương tiện vận tải đường thủy lạc hậu; ứng dụng công nghệ còn hạn chế…

Tin liên quan Tăng cường đầu tư công cho vận tải, logistics đường thủy

TUẤN QUANG