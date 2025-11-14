Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị tỉnh An Giang nói chung, xã Châu Thành nói riêng tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nhằm nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Minh Long, xã Châu Thành, tỉnh An Giang

Chiều 14-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Minh Long, xã Châu Thành (tỉnh An Giang) nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2025).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, qua hơn 20 năm tổ chức, ngày hội đã trở thành nét đẹp truyền thống tại các khu dân cư, đưa công tác mặt trận về cơ sở, hướng đến từng gia đình, mỗi người dân, trong đó có xã Châu Thành. Ngày hội năm nay có ý nghĩa quan trọng hơn khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh An Giang nói chung, xã Châu Thành nói riêng tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nhằm nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của An Giang trong phát triển kinh tế - xã hội, kết nối vùng và hội nhập; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh kế người dân; chú trọng lắng nghe và giải quyết các vấn đề băn khoăn, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân…

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tặng quà Ban Công tác Mặt trận khu phố Minh Long

Dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng 10 phần quà đến các gia đình chính sách tiêu biểu và Ban Công tác Mặt trận khu phố Minh Long. Lãnh đạo tỉnh An Giang cũng tặng quà đến các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn khu phố...

NAM KHÔI