Tấm lòng của Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh hướng về vùng bão lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chiều ngày 13-11, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh cùng các cộng sự đã đến trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng 800 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy thay mặt cơ quan tiếp nhận và trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp này.

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh và cộng sự trao số tiền ủng hộ tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh bày tỏ niềm xúc động khi được trở lại MTTQ - nơi ông luôn cảm nhận được “tấm chân tình vì đất nước, vì dân tộc”.

Hiệp sĩ Đại Thánh giá chia sẻ, đối với người Công giáo, phụng sự Thiên Chúa cũng chính là phụng sự dân tộc, vì vậy mỗi người đều có trách nhiệm với Tổ quốc và đồng bào mình.

“Tâm niệm đó khiến tôi luôn thấy cần phải làm điều gì đó cho người nghèo, người yếu thế, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn”, Hiệp sĩ Đại Thánh giá nói.

Theo Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh, hành trình thiện nguyện của ông và cộng sự nhiều năm qua được dẫn dắt bởi một niềm tin giản dị: “Bước chân tới đâu là lo cho người nghèo tới đó. Chúa cần chúng tôi ở những điều này”.

Việc ủng hộ đồng bào bão lũ lần này, theo ông, không chỉ là hành động sẻ chia mà còn là lời đáp lại tiếng gọi của tình người, của tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2025), Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời bày tỏ lòng kính trọng trước vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận trong sự nghiệp cách mạng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng bão lũ của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là tiếng gọi thiêng liêng, thôi thúc lương tri và lòng nhân ái của mỗi người dân Việt Nam. Bởi chúng ta đều là anh em một nhà”, Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh nói.

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh phát biểu tại buổi trao tiền ủng hộ. Ảnh: Quang Vinh

Tiếp nhận ủng hộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy bày tỏ sự trân trọng và cảm kích trước tấm lòng của Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh và cộng sự.

Đồng chí Hoàng Công Thủy khẳng định, đây là nguồn lực quý báu, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, góp phần giúp nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Hoàng Công Thủy chuyển lời cảm ơn của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh và cộng sự vì những đóng góp thiết thực, bền bỉ trong thời gian qua.

Theo đồng chí Hoàng Công Thủy, sau các cơn bão số 10, 11, 12, 13 cùng đợt mưa lũ kéo dài, nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, sự chung tay kịp thời của các tổ chức, cá nhân, trong đó có Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh, là nguồn động viên lớn lao đối với đồng bào vùng thiên tai.

Đồng chí cũng khẳng định, toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Ban Cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng mục đích, nhằm nhanh chóng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Kết thúc buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh cùng các cộng sự, đồng thời bày tỏ tin tưởng, tinh thần nhân ái, sẻ chia ấy sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong các chương trình an sinh xã hội thời gian tới.

