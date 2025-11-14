Thẩm định một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng

Hội đồng thẩm định cho rằng hồ sơ đủ điều kiện trình Chính phủ sau khi chỉnh lý, bổ sung một số nội dung như đã góp ý tại phiên họp.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu kết luận phiên họp thẩm định

Chiều 14-11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng (Nghị quyết 136). Tham dự phiên họp Hội đồng thẩm định có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường.

Sau khi nghe các ý kiến tại phiên họp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cho biết, Hội đồng nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết theo những lý do nêu trong dự thảo tờ trình. Các nội dung trong dự thảo Nghị quyết phù hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng.

Về tính hợp hiến, dự thảo Nghị quyết quy định theo hướng mở rộng các trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Đây là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền sử dụng đất. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục thuyết minh rõ việc bổ sung các trường hợp Nhà nước thu hồi đất nêu trên.

Quang cảnh phiên họp

Về tính hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, dự thảo Nghị quyết có một số quy định khác với quy định của pháp luật hiện hành, nên đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát thật kỹ, đảm bảo nội dung sửa đổi, bổ sung thực sự là những chính sách đặc thù, đột phá, thuộc thẩm quyền của Quốc hội chưa được luật hiện hành quy định; không quy định lại những nội dung đã có…

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nội dung dự thảo Nghị quyết tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm vấn đề an ninh, quốc phòng… Hội đồng nhất trí hồ sơ đủ điều kiện trình Chính phủ sau khi chỉnh lý, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định.

ANH PHƯƠNG