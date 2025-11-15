Xã hội

Tan hoang bãi biển Hàm Rồng

SGGPO

Những dãy hàng quán ven bãi biển Hàm Rồng (xã Vinh Lộc, TP Huế) vốn là sinh kế của nhiều hộ dân, nay đang bị sóng dữ “ngoặm” dần tới tận chân móng, tạo nên những mảng sạt lở lớn và nguy hiểm.

Video: Bãi biển Hàm Rồng biến dạng vì sóng dữ

Theo ghi nhận, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13 nhưng những đợt sóng dữ đã làm sạt lở, xói mòn khoảng 1,2km bờ biển thuộc thôn Hiền An 1 và Hiền An 2, lấn sâu 10 - 15m, nơi sâu nhất lên đến 20m khiến bãi biển Hàm Rồng bị biến dạng. Hàng loạt hàng quán ven biển bị sụt lún, mặt nền vỡ vụn, những mảng bê tông nứt toác, bên dưới tạo những hố sâu nguy hiểm.

Ông Trần Trọng Quang, một chủ nhà hàng ven biển Hàm Rồng cho biết, nhiều năm nay, khu vực này liên tục chịu mưa lớn kéo dài. Kết hợp với sóng biển dữ dội, đất đai bị bào mòn từng chút một. “Trước đây, phía trước hàng quán nhìn ra bãi biển Hàm Rồng còn hai hàng dừa to khỏe. Hai năm nay, sóng đánh mạnh, mỗi năm xói mất một hàng dừa. Năm nay là nặng nề nhất, sóng đánh tới tận móng quán, đất sụt lún từng mảng”, ông Quang nói.

Bãi biển Hàm Rồng biến dạng khiến cuộc sống và hoạt động kinh doanh của nhiều hộ dân ở đây bị đảo lộn hoàn toàn. Người dân chỉ mong thời tiết sớm ổn định để có thể khắc phục thiệt hại.

z7224180479435_6c8da6969e3eafe25b6d685c3bd4d252.jpg
z7224180479312_3b64ed9c9d40311a2a485b77a76dbb8e.jpg
z7224179841166_20f03f9a23e48e9560c1c8a3553efd7e.jpg
z7224179899619_932909c46979879b3f6d18b5c9b302db.jpg
z7224179782146_cfba6b1f6fefa0f516f218e41919aee9.jpg
z7224179723916_2e9d929100637ed234ba249e676d8bf2.jpg
z7224179490536_7c5752a839077affda3e58f12ada4536.jpg
Sóng biển đánh tan hoang các công trình dọc bãi biển Hàm Rồng

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc cho biết, tình trạng xâm thực những năm gần đây khiến 4,1km bờ biển tại địa phương bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng này không chỉ khiến các hộ kinh doanh buôn bán ở bãi biển Hàm Rồng mất dần sinh kế mà nhà cửa và tài sản của người dân trong vùng cũng bị thiệt hại.

UBND xã đã kiến nghị TP Huế cần có biện pháp khắc phục khẩn cấp các điểm sạt lở nghiêm trọng, đồng thời bố trí ngân sách xây dựng bờ kè, đê biển kiên cố. Để ngăn chặn tình trạng xâm thực bờ biển cần nguồn kinh phí rất lớn, với dự toán 1km cần đến 120 tỷ đồng. Trước mắt, địa phương kiến nghị và mong được bố trí kinh phí 200 tỷ đồng để gia cố tạm thời, nhất là những vị trí bị xâm thực sâu.

TRƯƠNG QUÂN - VĂN THẮNG

