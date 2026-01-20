Người đem lại năng lượng tích cực cho phụ nữ cao tuổi

Nhắc đến chị Bùi Thị Hoà, nhiều cô dì trong khu phố 42, phường Bảy Hiền (TPHCM) đều gọi vui là "cô giáo". Chị Hòa không chỉ là thành viên sáng lập CLB dưỡng sinh Ban Mai Xanh mà còn là người truyền năng lượng tích cực, vui tươi cho các chị em trong khu phố.

Các cô, dì trong CLB dưỡng sinh Ban Mai Xanh

Xuất phát từ ý tưởng nên tạo một sân chơi định kỳ cho phụ nữ hưu trí trong khu phố, năm 2021 chị Hòa thành lập ra CLB dưỡng sinh Ban Mai Xanh. Thông thường ai cũng nghĩ dưỡng sinh là những bài tập chậm rãi, nhưng chị Hòa lại chọn khiêu vũ thể thao với nhịp điệu sôi động làm hướng đi cho CLB.

Điều thú vị là chị Hòa lại chưa về hưu và cũng không phải là người có kinh nghiệm ở bộ môn khiêu vũ thể thao. vậy là chị tự tìm tòi học hỏi, tự lên ý tưởng cho tất cả các bài nhảy của CLB và sau đó hướng dẫn lại cho các thành viên. "Đến bây giờ tôi cũng không nhớ hết mình đã "biên đạo" bao nhiêu bài cho các cô các dì trong CLB", chị Hòa chia sẻ.

Chị Bùi Thị Hòa, người sáng lập CLB Ban Mai Xanh

Suốt hơn 4 năm qua, cứ 5 giờ 30 rưỡi sáng các thành viên CLB lại có mặt tại sân tập. Không chỉ tập luyện nâng cao sức khỏe và chia sẻ niềm vui, nhiều bài tập của CLB còn được chọn biểu diễn trong các ngày lễ như 8-3 hay 20-10, ngày Đại đoàn kết toàn dân... của khu phố, của phường.

Sự hăng say của các thành viên còn lan tỏa đến nhiều bà con trong khu phố, dần dần có thêm nhiều cô chú, anh chị, thậm chí là du khách cũng vào nhảy.

CLB không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn là nơi chia sẻ niềm vui

Bên cạnh tập luyện, các chị còn tổ chức thăm hỏi, động viên nhau khi ai đó có "sự cố" về sức khỏe, gia đình hoặc tham gia các phong trào, các cuộc vận động của khu phố, như: tổ chức trung thu cho các cháu, quyên góp ủng hộ bà con vùng lũ, dọn dẹp làm sạch khu phố đón tết...

Các thành viên CLB tham gia làm vệ sinh khu phố

Dì Nguyễn Thị Ly, năm nay 83 tuổi, một trong những "thành viên nòng cốt" của CLB bày tỏ: Sân chơi này đã mang lại niềm vui rất lớn cho các thành viên, giúp cho những phụ nữ hưu trí, lớn tuổi không cảm thấy cô đơn và mỗi ngày trôi qua lại thêm tích cực, ý nghĩa.

THANH DUNG