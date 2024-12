Người lính là nguồn cảm hứng bất tận để văn nghệ sĩ sáng tạo

Hội thảo khoa học Văn học, nghệ thuật với đề tài lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

Phát biểu khai mạc, PGS-TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, khẳng định đề tài lực lượng vũ trang nhân dân là một mảng quan trọng, chiếm vị trí nổi bật trong hàng ngàn tác phẩm văn học, nghệ thuật suốt 80 năm qua.

Hình tượng Bộ đội Cụ Hồ, với những phẩm chất như dũng cảm, hy sinh, trung thành với Đảng và nhân dân, đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, chủ nghĩa nhân văn và tình đoàn kết keo sơn giữa quân và dân. Đây chính là nguồn cảm hứng bất tận để văn nghệ sĩ sáng tạo, cho ra đời những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần làm giàu thêm nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội thảo đã ghi nhận 30 tham luận và nhiều ý kiến đóng góp làm rõ quá trình 80 năm đồng hành của văn học nghệ thuật với các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Các tham luận tập trung vào việc phân tích những thành tựu đã đạt được, đồng thời chỉ ra hạn chế và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng sáng tác trong tương lai.

Nhiều đại biểu nhấn mạnh, để có những tác phẩm có chiều sâu về tư tưởng và nghệ thuật, văn nghệ sĩ cần tích lũy vốn sống, tiếp cận thực tế, đặc biệt phải mở rộng góc nhìn, bao quát các vấn đề an ninh quốc gia, từ an ninh truyền thống đến an ninh phi truyền thống như văn hóa, môi trường, an ninh con người.

Các ý kiến cũng nêu lên bài học quý báu về tư duy sáng tạo, tổ chức sáng tác và quảng bá các tác phẩm, nhằm lan tỏa giá trị lâu dài trong công chúng. Bên cạnh đó, các đại biểu kêu gọi sự đổi mới trong cách tiếp cận đề tài, thúc đẩy tính chuyên nghiệp và tạo ra các tác phẩm đột phá ở từng lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Điều này không chỉ phục vụ kịp thời cho nhu cầu hiện tại mà còn ghi dấu ấn lâu dài trong dòng chảy văn nghệ cách mạng.

Hội thảo đã trở thành diễn đàn quan trọng để các thế hệ văn nghệ sĩ trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ tầm nhìn, tiếp tục sứ mệnh tôn vinh hình tượng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam - biểu tượng anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MAI AN