Người phụ nữ sát hại chồng và 2 cháu ruột bị truy tố tội giết người

Ngày 22-9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ xã Phước An) về hai tội danh "giết người" và "tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc".

Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan công an

Theo cáo trạng, do nợ nần và có ý định tự tử, Bích lên mạng mua chất độc xyanua. Tuy nhiên, sau đó Bích không tự sát mà dùng chất độc để trả thù những mâu thuẫn trong gia đình, gây ra chuỗi hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Nạn nhân đầu tiên là chồng của Bích, anh N.T.T.T. Ngày 5-1-2023, Bích đã lén bỏ xyanua vào viên thuốc con nhộng mà anh thường uống. Sau khi sử dụng, nạn nhân có triệu chứng tê tay chân, tăng huyết áp và tử vong sau đó 10 tháng mà không ai nghi ngờ.

Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường tại căn nhà bị can Nguyễn Thị Hồng Bích gây án

Cuối năm 2023, do mâu thuẫn tiền bạc với em gái, Bích đầu độc cháu ruột N.K.D. (SN 2017) bằng nước pha xyanua, khiến cháu tử vong. Tháng 5-2024, Bích tiếp tục ra tay với cháu N.H.N. (SN 2012), con của anh trai, cũng bằng cách tương tự. Cháu bé tử vong sau khi uống nước có chứa chất độc.

Đến tháng 6-2024, thêm một nạn nhân khác – cháu N.H.B.T. (SN 2006) – bị Bích cho uống viên thuốc chứa xyanua. May mắn, nạn nhân được cấp cứu kịp thời và qua giám định đã phát hiện chất độc trong dạ dày. Từ đây, cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ chuỗi hành vi giết người của Bích.

Cơ quan tố tụng nhận định, hành vi của bị can đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất tàn độc, vô cảm, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền được sống của con người, gây rúng động dư luận, tạo tâm lý hoang mang trong xã hội, đặc biệt khi các nạn nhân đều là người thân trong gia đình.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND tỉnh Đồng Nai để chuẩn bị đưa ra xét xử trong thời gian tới.

BÙI LIÊM