TPHCM: Xử lý nghiêm hành vi dán quảng cáo trái phép

Ngày 7-1, Công an TPHCM cho biết, qua kiểm tra, rà soát, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp dán quảng cáo, rao vặt sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị.

Trước đó, rạng sáng 6-1, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TPHCM) phát hiện một số đối tượng dán tờ rơi quảng cáo trái phép tại ấp 15, xã Đông Thạnh.

Công an xác minh, mời bà T.T.N (SN 1981) và ông N.T.T (SN 1989) đến làm việc. Tại cơ quan công an, bà T.T.N khai nhận đặt in quảng cáo dịch vụ hút hầm cầu qua mạng và thuê N.T.T dán với giá 200.000 đồng/ngày.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu các đối tượng cạo xóa, khắc phục hậu quả. Hiện cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định.

T.T.N và N.T.T có hành vi dán quảng cáo trái phép

Tương tự, tại khu vực chân cầu cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Công an phường Phước Long phát hiện nhiều quảng cáo “chuyển nhà” mới dán trái phép.

Qua xác minh số điện thoại ghi trên quảng cáo, công an đã mời P.C.C (SN 1991, ngụ phường Phước Long) đến làm việc. Người này thừa nhận dán quảng cáo trái phép. Công an phường Phước Long đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời buộc P.C.C bóc gỡ, làm sạch quảng cáo đã dán và cam kết không tái phạm.

Theo Công an TPHCM, quảng cáo trái phép tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho "tín dụng đen", cho vay nặng lãi, lừa đảo… Việc xử lý nghiêm nhằm lập lại trật tự, mỹ quan đô thị, đồng thời phòng ngừa, đấu tranh tội phạm từ cơ sở. Công an TPHCM đề nghị người dân chấp hành pháp luật, không tiếp tay cho quảng cáo trái phép và kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện vi phạm.

VĂN ANH