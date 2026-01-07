Khởi tố Công "hàu" - Admin page "Phó Thường Dân"

Tối 7-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Công (hay còn gọi Công "hàu"; sinh năm 1991, trú tại xã Phú Cát, TP Hà Nội) và Vương Duy Hiển (sinh năm 1993; trú tại xã Hưng Đạo, TP Hà Nội) cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Nguyễn Minh Công là quản trị viên của nhóm “Phó Thường Dân” hoạt động trên nền tảng Facebook, TikTok. Nhóm này thường xuyên đăng tải các clip, hình ảnh, bài viết liên quan đến hoạt động thực thi nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị… trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Theo cơ quan công an, lợi dụng quyền tự do dân chủ, các đối tượng trực tiếp xuất hiện tại các điểm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, thậm chí vào trong trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước để công khai hoặc bí mật quay phim, chụp ảnh.

Nguyễn Minh Công (áo trắng) và Vương Duy Hiển. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Sau đó, các đối tượng đăng tải thông tin không đầy đủ, cắt ghép, làm sai lệch bản chất sự việc trong quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng nhằm thu hút người theo dõi, tạo dư luận tiêu cực đến hình ảnh lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng những hình ảnh, clip đã cắt ghép, đăng tải rồi dọa sẽ viết đơn tố cáo, gây sức ép để cán bộ phải bỏ qua vi phạm hoặc thực hiện theo yêu cầu, ý đồ của các đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) bắt giữ Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển.

ĐỖ TRUNG