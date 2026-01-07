Vụ án sân bay Nha Trang: Nguyễn Văn Hậu bị đề nghị 10-12 năm tù

Chiều 7-1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 xét xử vụ án xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (thuộc tỉnh Khánh Hòa trước đây).

Hội đồng xét xử vụ án xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (trước đây)

Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 5 khẳng định, hành vi sai phạm của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm uy tín cơ quan tổ chức liên quan, ảnh hưởng xấu môi trường đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, gây bức xúc, bất bình, ảnh hưởng niềm tin của người dân.

Từ đó, đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù đối với 2 cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) và Hoàng Viết Quang (cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Quốc phòng) cùng về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

4 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, trong đó 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Chiến Thắng bị đề nghị từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù và Lê Đức Vinh bị đề nghị 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở TN-MT (trước đây) Võ Tấn Thái cùng bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Riêng các bị cáo: Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) bị đề nghị 10-12 năm tù; Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) bị đề nghị 7-8 năm tù; Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) bị đề nghị 8-9 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (ngoài cùng bìa phải) tại phiên tòa

Viện kiểm sát đánh giá các sai phạm quản lý tài sản công diễn ra ngày càng tinh vi, liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo là những người có chức vụ, quyền hạn cao tại địa phương, có chức năng tham mưu chiến lược quan trọng cho các cơ quan của Bộ Quốc phòng và địa phương, nhưng không làm đúng chức trách.

Việc Tòa án Quân sự Quân khu 5 xét xử công khai vụ án không chỉ nhằm nghiêm trị sai phạm mà còn giáo dục, phòng ngừa nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Bản luận tội nêu, bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng… đã chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn, không chỉ làm các gia đình bị hại lâm vào khó khăn về vật chất mà còn ảnh hưởng xấu uy tín Quân đội, tạo dư luận xấu.

Trước đó, trong phần xét hỏi và tranh luận, phần lớn các bị cáo thừa nhận hành vi, trình bày một số khúc mắc về hiểu biết quy định pháp luật.

Cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường (trái) và cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang

Theo hồ sơ, quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang, các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62ha đất quốc phòng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (do Nguyễn Văn Hậu làm chủ), gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Nguyễn Văn Hậu biết rõ chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, chấp thuận đầu tư, cấp phép xây dựng…, nhưng vẫn ký hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất” cho nhiều khách hàng và không thực hiện đúng cam kết.

Hậu đã ký 983 hợp đồng với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng; trong đó gần 6.000 tỷ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân. Hành vi này của Hậu và đồng phạm bị cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 5 tại phiên tòa

Với thiệt hại trên, để đảm bảo khắc phục, Nguyễn Văn Hậu được tòa ghi nhận đã bán 501 cây vàng nộp tài khoản cơ quan thi hành án. Cùng với đó là 1.422 sổ đỏ đứng tên các tổ chức, cá nhân và một ôtô Mercedes S600 đăng ký tên Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, cũng đang bị tạm giữ đảm bảo thi hành án.

quá trình tố tụng, bị cáo Hậu mong tòa chấp thuận để đối tác của mình đứng ra khắc phục hậu quả vụ án.

Cùng ngày 7-1, tòa thông báo đã triệu tập ông Nguyễn Duy Kiên (đại diện đối tác của Hậu, tới tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan).

Tại tòa, đại diện của ông Kiên thông tin, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn sẽ chuyển nhượng cổ phần cho ông Kiên. Đổi lại, ông Kiên cam kết thực hiện nghĩa vụ dân sự, bồi thường đến cùng cho các bị hại đã mua đất tại dự án trên, đúng theo phán quyết của bản án có hiệu lực.

Vị đại diện cũng cho biết, ông Kiên đã làm việc với Ngân hàng TMCP Quân đội để phát hành chứng thư bảo lãnh gửi tòa án. Chứng thư có giá trị bảo lãnh tối đa là 6.973 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử yêu cầu phía ngân hàng cùng các bên liên quan khẩn trương cung cấp các tài liệu bổ sung để xem xét việc thỏa thuận của ông Kiên với Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

GIA KHÁNH