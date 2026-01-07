An Giang: Xét xử 61 bị cáo trong đường dây môi giới mại dâm

Cơ quan tố tụng xác định Xuyên và Hừng đã cho các em gái từ 13 đến 22 tuổi đến ở trọ để nhiều lần môi giới bán dâm nhằm thu lợi.

Các bị cáo trong đường dây môi giới mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi và hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Ngày 7-1, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đường dây “môi giới mại dâm”, “mua dâm người dưới 18 tuổi” và “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” đối với 61 bị cáo là những người môi giới, đưa rước gái mại dâm để thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, cầm đầu đường dây là bà Nguyễn Thị Xuyên (tức bà Út, 70 tuổi) và Phan Thị Cẩm Hừng (44 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang). Ngoài ra, còn có 59 bị cáo khác là đàn em tham gia môi giới, đưa rước gái mại dâm thu lợi bất chính.

Từ đầu năm 2020 đến ngày 6-9-2024, Xuyên và Hừng cho 25 gái bán dâm có độ tuổi khác nhau đến ở trọ tại nhà của hai bị cáo ở ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú (nay là xã Vĩnh Thạnh Trung) để tổ chức môi giới bán dâm, thu lợi tổng cộng 609 triệu đồng. Trong đó Xuyên hưởng 510 triệu đồng, Hừng hưởng 99 triệu đồng.

Những người mua dâm liên hệ với Xuyên, Hừng qua mạng xã hội Zalo hoặc điện thoại di động. Hai bị cáo gửi hình ảnh các cô gái bán dâm để khách lựa chọn và thỏa thuận giá.

Sau đó, người mua dâm cung cấp tên khách sạn, địa chỉ và số phòng nghỉ để các đàn em dùng xe máy đưa, rước gái bán dâm đến.

Hàng tháng, Xuyên và Hừng thu tiền ở trọ, điện, nước, vệ sinh từ 900.000 đồng đến 1 triệu đồng/người. Các chi phí ăn uống hằng ngày do hai bị cáo chi trả. Giá mỗi lần bán dâm dao động 1 - 50 triệu đồng, tùy theo đặc điểm của người bán dâm hoặc hình thức qua đêm. Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Xuyên, Hừng.

Quang cảnh phiên xét xử

Theo thỏa thuận, mỗi lần môi giới, Xuyên và Hừng hưởng 40%, người bán dâm hưởng 60%. Hai người này trả tiền công cho những người đưa, rước gái bán dâm từ 100.000 đến 200.000 đồng/lượt. Các địa điểm mua bán dâm chủ yếu tại nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn tỉnh An Giang, do người mua dâm tự đặt và trả tiền phòng.

Cơ quan tố tụng xác định Xuyên và Hừng đã cho các em gái từ 13 đến 22 tuổi đến ở trọ để nhiều lần môi giới bán dâm nhằm thu lợi. Trong số này có 11 em dưới 16 tuổi, đặc biệt có em Tr.T.C.L. được xác định dưới 13 tuổi tại thời điểm bán dâm.

Ngoài Xuyên và Hừng thu lợi bất chính, 19 đàn em của Xuyên, Hừng cũng thu lợi chênh lệch giá bán dâm từ 3 đến 50 triệu đồng/người, tùy khả năng kết nối khách mua dâm.

Đáng chú ý. cơ quan điều tra xác định có 26 người mua dâm liên quan đến bé C.L. (dưới 13 tuổi) và các em gái dưới 16 tuổi trong đường dây này.

Dự kiến phiên tòa tiếp tục xét xử đến ngày 9-1.

