TPHCM: Xử lý người đàn ông buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô

Ngày 6-1, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã lập biên bản xử lý người điều khiển xe mô tô buông cả hai tay khi phương tiện đang lưu thông trên đường.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một thanh niên điều khiển xe mô tô buông cả hai tay, sử dụng điện thoại khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Dĩ An, TPHCM.

Ngay sau đó, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Dĩ An xác minh, mời người điều khiển phương tiện là N.T.T. (sinh năm 1998, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về trụ sở làm việc.

Anh N.T.T và phương tiện

Tại cơ quan công an, N.T.T. cho biết đoạn clip được quay vào năm 2023, khi điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, biển số 85C1-432… từ nhà trọ đến nơi làm việc. Sáng 6-1, N.T.T. chỉnh sửa lại clip và đăng tải lên trang cá nhân, sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Thời điểm làm việc với lực lượng chức năng, người này xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến người và phương tiện.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.T. về các hành vi: dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện đang lưu thông; buông cả hai tay khi điều khiển xe; điều khiển xe đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển; điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh; không thực hiện đúng quy định về biển số.

VĂN ANH