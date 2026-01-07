Triệt phá thành công chuyên án ma túy ở xã đảo Long Sơn

Chiều 7-1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM và UBND xã Long Sơn tổ chức khen thưởng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án phòng chống ma tuý.

Trước đó, chiều 6-1, tại khu vực đường liên thôn (thuộc tổ 3, thôn 2, xã Long Sơn, TPHCM), lực lượng trinh sát đặc nhiệm Phòng Nghiệp vụ BĐBP thành phố chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Long Sơn và Công an xã Long Sơn bắt quả tang Chu Kim Thành (sinh năm 1993, ngụ tại phường Phước Thắng) đang tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố khen thưởng Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Long Sơn và Công an xã Long Sơn

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3g ma túy tổng hợp dạng đá và 1 điện thoại di động.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng (tại phòng trọ ở xã Long Sơn), lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ khoảng 500g ma túy tổng hợp dạng đá.

Đối tượng Chu Kim Thành cùng tang vật

Trước kết quả trên, Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM khen thưởng bằng tiền mặt (trị giá 10 triệu đồng) cho Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Long Sơn và Công an xã Long Sơn. UBND xã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân.

Lãnh đạo xã Long Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố nhấn mạnh, chuyên án thành công thể hiện tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ huy BĐBP thành phố và các lực lượng phối hợp trong đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm. Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng của thành phố dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Đồng chí cũng lưu ý, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của cấp trên, quyết liệt đấu tranh, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức phát biểu tại buổi lễ

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần dũng cảm, khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống và đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và trang bị.

MẠNH THẮNG - VĂN DANH