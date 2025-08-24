Ngụy trang gần 100kg ma túy trong rượu ngoại

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) vừa đề nghị truy tố Trương Hữu Tuấn (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Đồng Nai); Trần Ngọc Anh (sinh năm 1995) và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1998, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa) cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Trương Hữu Tuấn (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Đồng Nai), Trần Ngọc Anh (sinh năm 1995) và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1998, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa) cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu điều tra, quá trình đấu tranh với tội phạm lợi dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội phát hiện lô hàng từ Pháp gửi về Việt Nam, có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Nhiều tổ công tác đã được thành lập, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để mật phục, theo dõi và lên kế hoạch bắt giữ.

Tang vật của vụ án

Khoảng 11 giờ ngày 19-7-2024, tại một khách sạn thuộc làng Việt kiều châu Âu (phường Hà Đông, Hà Nội), lực lượng chức năng đã bắt quả tang 1 đối tượng đang nhận 9 thùng hàng từ xe ô tô của công ty chuyển phát.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 8 thùng chứa 97,5kg ma túy tổng hợp, được chia nhỏ, đóng hút chân không, tinh vi ngụy trang trong các bịch dung dịch rượu vang ngoại.

Tại cơ quan công an, đối tượng là Trương Hữu Tuấn khai nhận, số ma túy này được 1 đối tượng khác thuê nhận. Cùng thời điểm, tại trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ (xã Phú Xuyên, Hà Nội), 1 tổ công tác khác đã chặn bắt Trần Ngọc Anh và Nguyễn Văn Tuấn, khi cả 2 đang di chuyển trên ô tô biển kiểm soát tỉnh Thanh Hóa.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận được thuê ra Hà Nội để “giám sát” quá trình giao nhận ma túy. Kết quả điều tra cho thấy, nhóm đối tượng đã lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển ma túy, đồng thời sử dụng thủ đoạn ngụy trang tinh vi bằng các chai rượu vang, khiến việc kiểm soát, truy xuất thông tin gặp nhiều khó khăn.

GIA KHÁNH