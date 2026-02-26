TPHCM sắp công bố 2 Bảo vật quốc gia

Hai Bảo vật quốc gia tại TPHCM dự kiến sẽ được công bố vào sáng 6-3 gồm Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc (niên đại khoảng 4.000 – 3.800 năm cách ngày nay) và Bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế (niên đại cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX).

Quang cảnh cuộc họp

Chiều 26-2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Đại diện Sở VH-TT TPHCM cho biết, dự kiến sáng 6-3, tại Bảo tàng TPHCM, sở sẽ tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 14).

Theo quyết định, trong tổng số 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận Bảo vật quốc gia đợt 14 trên toàn quốc, TPHCM có 1 hiện vật và 1 nhóm hiện vật thuộc các bảo tàng ngoài công lập và sưu tập tư nhân.

Hiện vật là, Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc (niên đại khoảng 4.000 – 3.800 năm cách ngày nay), hiện lưu giữ tại Bảo tàng Gốm thời dựng nước.

Hiện vật là cổ vật tiêu biểu, có giá trị đặc biệt về lịch sử và khảo cổ học; thể hiện mối quan hệ giao lưu, kết nối giữa cư dân văn hóa Hoa Lộc với các cộng đồng cư dân thời dựng nước.

Nhóm hiện vật là, Bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế (niên đại cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX), thuộc sưu tập tư nhân của ông Lê Thanh Nghĩa.

Bộ tượng thuộc loại hình tượng thờ, phản ánh đời sống tín ngưỡng dân gian Nam Bộ; mang giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và kỹ thuật chế tác; tiêu biểu cho đỉnh cao của nghề gốm thủ công truyền thống phục vụ nhu cầu thờ cúng trong cộng đồng.

Tính đến năm 2025, Việt Nam có 357 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia. Trong đó, TPHCM có 25 Bảo vật quốc gia hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM, Bảo tàng TPHCM, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, Bảo tàng Bình Dương, Bảo tàng Bà Rịa – Vũng Tàu, Bảo tàng Gốm thời dựng nước và sưu tập tư nhân Lê Thanh Nghĩa.

NGÔ BÌNH