Triển lãm “Hai đường thẳng song song - Một điểm đến”

Từ nay đến 4-3, triển lãm mỹ thuật “Hai đường thẳng song song - Một điểm đến” của hai vợ chồng họa sĩ Phan Oánh và Đặng Thị Dương diễn ra tại Phòng trưng bày Hội Mỹ thuật TPHCM (số 218A, đường Pasteur, phường Xuân Hòa, TPHCM).

Vợ chồng họa sĩ Phan Oánh và Đặng Thị Dương

Vợ chồng họa sĩ Phan Oánh và Đặng Thị Dương đã song hành cùng nhau trên con đường nghệ thuật từ thời còn là sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM. Không chỉ gắn bó trong đường đời, họ còn song hành sáng tác, tham gia nhiều hoạt động mỹ thuật trong nước và quốc tế, với các triển lãm tại Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật TPHCM và nhiều quốc gia như Pháp, Mỹ, Ấn Độ, Malaysia…

Tác phẩm "Cụ Được hút thuốc" trưng bày trong triển lãm được họa sĩ Phan Oánh vẽ lại từ ký ức về những người đồng đội đã cùng mình sống và chiến đấu

Triển lãm lần này là cuộc trưng bày chung thứ ba của hai họa sĩ, sau các lần tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt - Pháp (Paris) năm 1996 và Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM năm 2009.

Ở triển lãm này, họa sĩ Phan Oánh giới thiệu 30 tác phẩm sơn dầu cùng 15 ký họa bằng nhiều chất liệu, tập trung vào đề tài chiến tranh với gam màu trầm lắng, suy tư.

Một tác phẩm vẽ về ngựa của họa sĩ Đặng Thị Dương với những đường nét và sắc màu vui tươi

Trong khi đó, họa sĩ Đặng Thị Dương mang đến 28 tác phẩm sơn dầu cùng một số tác phẩm tổng hợp, màu nước thuộc chuỗi sáng tác “Dòng sông của ngày hôm qua”. Tranh của bà mang sắc thái hồn nhiên, tươi sáng, gợi không gian cổ tích và ký ức trong trẻo của đời sống.

Khách tham quan triển lãm

THIÊN THANH