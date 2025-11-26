Văn phòng Đảng ủy phường Bến Cát dẫn đầu Cụm thi đua số 10

Chiều 26-11, tại phường Bến Cát, Cụm thi đua số 10 gồm các Văn phòng Đảng ủy: phường Bến Cát, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Phú An, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Tây Nam, Bình Cơ, Long Nguyên, Vĩnh Tân và phường Thới Hòa tổ chức bình chọn kết quả thi đua trong cụm năm 2025

Thời gian qua, các đơn vị trong Cụm tích cực triển khai nhiều phong trào thi đua, nâng cao chất lượng tham mưu; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số.

Văn phòng đảng ủy 12 phường đều phát huy được vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được thực hiện và nhân rộng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của văn phòng cấp ủy.

Quang cảnh hội nghị bình chọn kết quả thi đua trong cụm năm 2025

Bên cạnh đó, nội dung thi đua còn có công tác phối hợp tham mưu thực hiện có hiệu quả các yêu cầu về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đại diện văn phòng đảng ủy một số phường chia sẻ cách làm hay, mô hình tốt tại đơn vị mình

Văn phòng đảng ủy các phường cũng thực hiện quản lý hiệu quả tài chính, tài sản Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ hoạt động của cấp ủy.

Kết quả tự chấm điểm, 12/12 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 10 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó Văn phòng Đảng ủy phường Bến Cát dẫn đầu cụm thi đua.

TÂM TRANG