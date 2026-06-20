Kiếm đạo tỏa năng lượng tích cực

Tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Hòa Hưng, những tiếng hô dứt khoát và bước chân đều đặn của người tập kiếm đạo đã trở nên quen thuộc từng ngày, góp phần làm mới phong trào thể thao cơ sở.

Các thành viên của Daido Kendo Club tập luyện. Ảnh: PHƯỚC TRUNG

Điểm hẹn của mọi lứa tuổi

Du nhập từ Nhật Bản, kiếm đạo (Kendo) từng là môn thể thao khá xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, bộ môn này dần thu hút sự quan tâm của người dân TPHCM, đặc biệt là giới trẻ. Không chỉ gây ấn tượng bởi bộ giáp đậm chất “chiến binh” cùng thanh kiếm tre, Kendo còn tạo cảm giác mạnh mẽ qua những động tác linh hoạt, dứt khoát và tiếng hô vang nội lực.

Tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Hòa Hưng, Câu lạc bộ Daido Kendo (Daido Kendo Club) trở thành điểm hẹn quen thuộc dành cho những người yêu thích bộ môn này. Thành lập từ năm 2019, đến nay Daido Kendo Club đã có 4 cơ sở, riêng cơ sở phường Hòa Hưng thu hút khoảng 30 học viên tập luyện định kỳ vào các buổi tối thứ ba, năm và bảy. Anh Nguyễn Phước Trung, Chủ nhiệm Daido Kendo Club, chia sẻ: “Kendo không hề kén chọn độ tuổi hay giới tính, chúng tôi nhận các bé từ 6 tuổi trở lên. Điều quan trọng nhất không phải năng khiếu, mà là sự kiên trì và thái độ tôn trọng”.

Khác với nhiều môn võ thiên về đối kháng thực chiến, Kendo tập trung vào kỹ thuật trong khuôn khổ luật lệ, cảm nhận và sự chính xác trong từng đường kiếm, giúp học viên rèn luyện ý chí, cân bằng cảm xúc sau giờ học tập, làm việc. Những đòn đánh nhanh, mạnh giúp nâng cao thể lực, đặc biệt ở vùng chân, hông và tay. Học viên thường mất từ 1-2 năm để thuần thục các kỹ thuật căn bản. Quá trình tập luyện bắt đầu từ việc học nghi lễ, cách chào hỏi và tinh thần tôn trọng thầy cô, bạn tập trước khi làm quen với bộ pháp, di chuyển và các động tác vung kiếm cơ bản. Tuy vậy, chỉ cần kiên trì từ 4-6 tháng, học viên đã có thể thi nâng cấp trình độ (lên giáp) để chính thức khoác lên mình bộ giáp Kendo.

Anh Đặng Quang Đức (25 tuổi, ngụ phường Hoà Hưng, đã gắn bó với câu lạc bộ 4 năm) cho biết: “Giai đoạn đầu chính là liều thuốc thử lớn nhất. Ai có ý chí mạnh mẽ và sự kiên trì thì sẽ đi tiếp, còn không thì sẽ dễ bỏ cuộc vì môn này yêu cầu sự nghiêm khắc cao. Nhưng nếu vượt qua được, bạn sẽ thấy mình thay đổi rất nhiều, từ thể lực đến ý chí. Ở đây, vai vế của mọi người không được phân biệt theo tuổi tác mà theo thời gian gắn bó với câu lạc bộ, ai tham gia trước sẽ là tiền bối. Chính điều đó đã tạo nên một môi trường gần gũi, gắn kết. Tôi luôn cố gắng động viên các thành viên mới để cùng nhau duy trì và lan tỏa niềm đam mê với Kendo”.

Rèn thể chất, nuôi dưỡng tinh thần

Không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, Kendo còn được nhiều học viên xem là “liều thuốc tinh thần” giữa đời sống hiện đại. Chị Thanh Tâm (25 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ: “Sau giờ làm, tôi đến sân tập để được giải tỏa áp lực. Bộ môn này giúp tôi khỏe hơn rất nhiều, đồng thời rèn luyện sự kiên nhẫn. Vì phải lặp lại các kỹ thuật cơ bản trong thời gian dài, nên nếu ai không đủ bền bỉ sẽ dễ bỏ cuộc. Kendo không có sự phân biệt về giới tính, nam và nữ có thể giao kiếm, đấu tập với nhau”.

Daido Kendo Club là câu lạc bộ thể thao nổi bật ở phường Hòa Hưng. Ảnh: PHƯỚC TRUNG

Đồng quan điểm, anh Đặng Đình Gia Bảo (26 tuổi, lập trình viên, tập luyện được hơn 2 năm) nói: “Do đặc thù công việc phải ngồi một chỗ, đây là cơ hội để tôi vận động cardio hàng ngày. Khi đánh một đòn, tôi phải tập trung hoàn toàn, từ đó giúp ích rất nhiều cho sự tập trung trong công việc”.

Còn với em Trịnh Hà Bảo An (13 tuổi, ngụ phường Tân Phú), kiếm đạo là hành trình vượt qua chính mình. “Lúc mới tập, em thấy khó nhất là bộ pháp, phải luyện rất lâu để phối hợp chân và kiếm. Nhưng nhờ vậy mà thể lực và phản xạ của em tốt hơn. Em thích môn này vì giúp mình kỷ luật hơn và có thêm nhiều bạn”, Bảo An bày tỏ.

Điểm đặc biệt của Kendo là người tập luôn được bảo hộ kỹ lưỡng nên hạn chế tối đa chấn thương. Ngoài ra, môi trường tập luyện còn đề cao sự tôn trọng và tinh thần tập thể. “Chúng tôi mong muốn tìm được những người thực sự yêu thích để cùng duy trì và lan tỏa bộ môn này, đưa Kendo đến gần hơn với cộng đồng”, anh Nguyễn Phước Trung (chủ nhiệm Daido Kendo Club) bày tỏ.

NGUYỄN ANH