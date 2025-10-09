Nhà văn Hungary László Krasznahorkai đoạt Nobel Văn chương 2025

Nhà văn người Hungary László Krasznahorkai. Ảnh: ABC NEWS

Nhà văn László Krasznahorkai sinh năm 1954 tại Gyula (Hungary). Sau khi học luật và ngôn ngữ - văn học Hungary, ông làm biên tập viên rồi chuyển sang viết tự do. Tiểu thuyết đầu tay Satantango (1985) đưa ông lên vị trí trung tâm trên văn đàn trong nước. Hai năm sau, ông rời Hungary sang Tây Berlin học theo diện học bổng. Những năm 1990, ông dành thời gian dài ở Mông Cổ, Trung Quốc và Nhật Bản.

László Krasznahorkai là chủ nhân của nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Trong đó, có giải thưởng Man Booker quốc tế năm 2015 và giải Kossuth (2004) -giải thưởng cao nhất về văn học nghệ thuật của Hungary. Các tác phẩm của ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, được giới phê bình văn học quốc tế đánh giá cao và rất được ưa chuộng ở các nước phương Tây như Đức, Mỹ, Anh và Nhật Bản.

Nobel Văn chương là một trong sáu hạng mục của giải Nobel, trao cho tác giả ở bất kỳ quốc gia nào, theo di chúc của nhà hóa học Alfred Nobel. Đây là giải thưởng uy tín, cao quý trong giới văn chương, do tiêu chí vinh danh toàn bộ sự nghiệp của nhà văn thay vì một tác phẩm cụ thể. Sự kiện mỗi năm đều thu hút quan tâm lớn của nhiều tác giả, nhà nghiên cứu.

Giải Nobel văn chương bắt đầu được trao từ năm 1901, đến 2023 đã có 116 giải được trao cho 120 nhà văn. Trong đó có 114 nhà văn đoạt giải một mình và 4 giải thưởng có hai người đồng sở hữu. Có 18 nhà văn nữ từng được vinh danh với giải thưởng này. Năm ngoái, giải Nobel Văn chương được trao cho nữ nhà văn Han Kang của Hàn Quốc. Người đoạt giải Nobel văn chương trẻ nhất là Rudyard Kipling, nhận giải năm 1907, khi ông 41 tuổi. Người lớn tuổi nhất đoạt giải này là Doris Lessing khi bà 87 tuổi vào năm 2007.

PHƯƠNG NAM