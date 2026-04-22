Nhạc sĩ Phạm Tuyên, Tùng Dương và rapper Xệ Xệ lan tỏa tình yêu nước với MV "Có Bác trong tim"

Ngày 22-4, dự án âm nhạc đặc biệt MV "Có Bác trong tim" được phát hành trên các nền tảng số, hướng tới chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026).

Lấy cảm hứng từ ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên, sáng tác vào tháng 4-1975, ê-kíp lựa chọn cách tiếp cận mới mẻ, kết hợp tư duy âm nhạc hiện đại với tinh thần trang trọng, thiêng liêng. MV hướng tới khán giả thiếu nhi bằng ngôn ngữ hình ảnh gần gũi, tươi sáng, truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương và lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đời sống hôm nay.

Hình ảnh trong MV "Có Bác trong tim". Ảnh: HÀ SƠN

Điểm nhấn của sản phẩm nằm ở sự kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ. Nếu Tùng Dương đại diện cho lớp nghệ sĩ trưởng thành, giàu trải nghiệm thì bé Xệ Xệ mang đến nguồn năng lượng hồn nhiên, trong trẻo, tạo nên một tổng thể hài hòa. MV với giọng hát nội lực của Tùng Dương giữ vai trò dẫn dắt, còn phần thể hiện của bé Xệ Xệ giúp ca khúc trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với khán giả nhỏ tuổi, góp phần khẳng định sự tiếp nối tình yêu nước qua các thế hệ.

Đặc biệt, MV gây xúc động khi có sự hiện diện của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ông không chỉ là tác giả của ca khúc truyền cảm hứng cho dự án mà còn là đại diện cho thế hệ đã cống hiến và đồng hành cùng những năm tháng lịch sử hào hùng của đất nước, dân tộc. Hình ảnh người nhạc sĩ xuất hiện bình dị tạo nên khoảnh khắc lặng lẽ đầy xúc động.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên không chỉ xuất hiện trong MV Có Bác trong tim mà còn ký tặng cho bé Xệ Xệ bản phổ ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng để có thể lan tỏa tới thế hệ mầm non tương lai qua cách thể hiện của mình.

Theo chia sẻ của Tùng Dương, việc ba thế hệ cùng góp mặt trong một sản phẩm âm nhạc dịp 30-4 mang ý nghĩa như những “gạch nối”, thể hiện sự trao truyền giá trị tinh thần và niềm tự hào dân tộc.

"Em bé chất Xệ Xệ" (tên thật là Nguyễn Trung Dũng, sinh năm 2017) là rapper nhí được yêu thích. Cậu bé gây chú ý với phong cách hiphop độc đáo, đọc rap đáng yêu, từng ra mắt các MV triệu view như Thánh Gióng, Gucci Hồng...

