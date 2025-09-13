Nhạc sĩ TPHCM về nguồn

Ngày 13-9, Đoàn Hội Âm nhạc TPHCM đã đến dâng hoa, dâng hương Khu di tích Ấp Bắc và Khu di tích lịch sử Rạch Gầm - Xoài Mút ở tỉnh Đồng Tháp.

Đây là một trong các nội dung của chuyến đi về nguồn năm 2025, do Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức từ ngày 12-9 đến 14-9-2025, dành cho nhiều thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ, hội viên của Hội tham gia. Chuyến đi mang ý nghĩa giúp các thế hệ văn nghệ sĩ hôm nay có dịp ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của ông cha, bày tỏ lòng tri ân, khắc nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do dân tộc.

Chuyến về nguồn ý nghĩa giúp các thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ có dịp ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của ông cha, tri ân với các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: THÚY BÌNH

Đoàn nhạc sĩ, ca sĩ TPHCM đã dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Ấp Bắc, tham quan Tượng đài tiểu đội Gang Thép, viếng mộ 3 Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân: Nguyễn Văn Đừng, Đỗ Văn Trạch, Lê Văn Toản; dâng hương và dâng hoa tại Di tích lịch sử Rạch Gầm - Xoài Mút, tham quan Bến cầu tàu, Khu di tích lịch sử Xẻo Quýt, Khu di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Nam Phương Linh Từ...

Chiều cùng ngày, đoàn đến đã đến tham quan Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định và Lăng Hoàng Gia.

Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM - nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh (giữa) cùng các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử Rạch Gầm - Xoài Mút. Ảnh: THÚY BÌNH

Tối 13-9, Hội Âm nhạc TPHCM thực hiện chương trình giao lưu văn nghệ giữa các nhạc sĩ, ca sĩ TPHCM với văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ tỉnh Đồng Tháp với chủ đề Âm nhạc tỏa sáng.

Các thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ TPHCM thành kính dâng hương tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong chương trình, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM - nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh đã phát động chủ đề sáng tác năm 2025 gồm: ca khúc thiếu nhi và tuổi hồng Em yêu Thành phố mang tên Bác; ca khúc Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh và Người lính bộ đội cụ Hồ chủ đề Lời Bác trong tim ta; sáng tác các tác phẩm khí nhạc, hợp xướng ca ngợi người chiến sĩ bộ đội cụ Hồ, sự phát triển của TPHCM, tình yêu quê hương đất nước, con người, TPHCM mới, Bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của đất nước; các bài lý luận phê bình âm nhạc; ca khúc cổ động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Dịp này, Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức kết nạp thêm hội viên mới nhằm xây dựng đội ngũ kế thừa nghệ thuật âm nhạc, phát huy truyền thống của Hội Âm nhạc TPHCM.

THÚY BÌNH