Nhân sự dôi dư sau thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được bố trí ra sao?

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại buổi ra quân sáng 1-7. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kế hoạch nhằm quán triệt và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TPHCM.

Đồng thời, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu quả, bám sát cơ sở, giải quyết các vấn đề liên quan an ninh, trật tự từ sớm, từ cơ sở, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, hỗ trợ công an xã, phường, thị trấn giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự và từng thành viên của tổ theo đề nghị của công an cấp xã. UBND cấp huyện chỉ đạo chính quyền cấp xã quan tâm động viên lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, đội trưởng, đội phó đội dân phòng tiếp tục tham gia lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng thời, tổ chức kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, đội trưởng, đội phó đội dân phòng.

Sau khi kiện toàn mà số lượng có nguyện vọng tiếp tục tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cao hơn tổng số thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự được bố trí thì bố trí số dôi dư qua phường, xã, thị trấn lân cận.

Trong trường hợp không thể bố trí số dôi dư trên địa bàn lân cận thì được phép bố trí vượt số lượng tối đa 1 thành viên/tổ và phải tham mưu UBND cấp huyện báo cáo UBND TPHCM phê duyệt.

Đối với những tổ bảo vệ an ninh, trật tự không đủ số lượng thành viên thì tổ chức tuyển chọn mới theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trong đó, ưu tiên tuyển chọn công dân đã có thời gian phục vụ trong ngành công an, quân đội, công an xã bán chuyên trách đã kết thúc nhiệm vụ, công dân am hiểu về phong tục, tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư hoặc đã từng tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, đảm bảo nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, gắn với công tác đảm bảo nơi làm việc, sinh hoạt của ấp, khu phố trên địa bàn TPHCM.

Còn UBND cấp xã có trách nhiệm bố trí địa điểm, nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

