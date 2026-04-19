Nhận vé xem concert “Âm vang Tổ quốc” qua ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc sẽ phát vé miễn phí thông qua ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận, nền tảng số chính thức phục vụ đăng ký tham dự sự kiện.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình Âm vang Tổ quốc

Theo Ban tổ chức, đây là giải pháp giúp công chúng tiếp cận thông tin nhanh chóng, đăng ký minh bạch và thuận tiện, đồng thời tăng cường tương tác giữa chương trình với khán giả trên môi trường số.

Chương trình Âm vang Tổ quốc do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tổ chức, phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Công ty cổ phần Netmedia thực hiện. Chương trình diễn ra lúc 20 giờ ngày 28-4 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Phối cảnh sân khấu 3D của chương trình

Sự kiện là điểm mở đầu chuỗi chương trình Tự hào là người Việt Nam năm 2026, dự kiến thu hút khoảng 40.000 khán giả, với hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt chương trình như: Tùng Dương, Phương Thanh, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, cùng các ban nhạc Bức Tường, Ngũ Cung...

Để đăng ký vé, khán giả cần tải ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận tại địa chỉ https://tgdv.vtscloud.vn/installation, tạo tài khoản cá nhân và theo dõi thông báo mở cổng đăng ký từ Ban tổ chức.

Ban tổ chức cho biết, toàn bộ hướng dẫn và thời điểm mở đăng ký sẽ được cập nhật trên Fanpage chính thức và các kênh báo chí đồng hành, nhằm bảo đảm công chúng không bỏ lỡ cơ hội tham dự sự kiện.

VĨNH XUÂN