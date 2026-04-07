Văn hóa - Giải trí

Hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình “Âm vang Tổ quốc”

SGGPO

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, sẽ diễn ra tối 28-4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Công ty Cổ phần Netmedia, mở màn cho chuỗi chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Tự hào là người Việt Nam năm 2026. Chương trình hướng tới chào mừng hàng loạt dấu mốc lớn của đất nước như: 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Với quy mô khoảng 40.000 khán giả, Âm vang Tổ quốc được dàn dựng công phu, chia thành 2 phần. Phần 1 kéo dài 90 phút gồm ba chương Trường ca trên Trống Đồng, Âm vang lịch sử, Khát vọng Việt Nam, truyền hình trực tiếp trên VTV1; phần 2 dài 60 phút, phát trực tiếp trên VTVgo, dành cho thế hệ trẻ, khép lại bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thủ đô.

76098186-6a0a-4cb2-93b7-8e91776e8eae.jpg
Phối cảnh sân khấu

Điểm nhấn của chương trình nằm ở cách thể hiện mới, lấy hình tượng trống đồng làm xuyên suốt, kết hợp thực cảnh quy mô lớn với âm nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ và rock, cùng các thủ pháp sân khấu, trình chiếu hiện đại. Qua đó, chương trình tái hiện dòng chảy lịch sử cách mạng và vẻ đẹp văn hóa dân tộc trong không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn như Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến... cùng 2 ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội và dàn nhạc thính phòng, với phần hòa tấu của dàn nhạc giao hưởng, Thanh Âm Xanh Band dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đồng Quang Vinh.

Theo ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng giám đốc Netmedia, Tổng đạo diễn, chương trình được xây dựng như một “lời hiệu triệu”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến. Một số điểm nhấn đáng chú ý gồm màn tham gia của lực lượng kỵ binh cảnh sát cơ động và phần biểu diễn của Bộ đội Biên phòng cùng các quân khuyển nghiệp vụ.

Với quy mô lớn, cách dàn dựng mới và thông điệp xuyên suốt, Âm vang Tổ quốc được kỳ vọng là điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật nổi bật năm 2026, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

VĨNH XUÂN

Từ khóa

SVĐ Mỹ Đình Tự hào là người Việt Nam chương trình nghệ thuật đặc biệt truyền hình trực tiếp Âm vang Tổ quốc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn