Nhật Bản tuyên án chung thân kẻ ám sát cựu Thủ tướng Abe

Ngày 21-1, Tòa án quận Nara, TP Nara, Nhật Bản đã tuyên án tù chung thân đối với Tetsuya Yamagami (45 tuổi), kẻ sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe năm 2022.

Xe chở bị cáo tới tòa. Ảnh: KYODO

Theo Hãng tin Kyodo, Hội đồng xét xử mô tả bị cáo sử dụng súng tự chế có sức sát thương cao là “đê hèn và cực kỳ tàn bạo”. Yamagami thừa nhận đã nổ súng khi ông Abe đang phát biểu vận động tranh cử tại TP Nara. Công tố đánh giá đây là vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động xã hội và làm dấy lên lo ngại về an ninh cho các chính trị gia.

Yamagami khai có mối hận với Giáo hội thống nhất. Gia đình bị cáo lâm vào cảnh kiệt quệ tài chính vì người mẹ đã quyên góp khoảng 100 triệu yen (hơn 630.000 USD) cho tổ chức này. Bị cáo tin rằng ông Abe là nhân vật trung tâm trong sự can dự chính trị vào giáo hội tại Nhật Bản. Dù từ chức năm 2020, ông Abe vẫn là chính khách có ảnh hưởng lớn.

Ngoài tội giết người, Yamagami còn bị kết án vi phạm luật kiểm soát vũ khí và kiếm. Tòa bác lập luận cho rằng súng tự chế không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật tại thời điểm xảy ra vụ việc.

HUY QUỐC

