Nhặt được hơn 117 triệu đồng, mang trả cho người đánh rơi

Ngày 2-12, sau khi có tin báo từ Công an xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, bà Huỳnh Thị Vàng (33 tuổi) đã đến nhận lại tài sản là tiền mặt đánh rơi.

Công an xã Sơn Hà chứng kiến bà Vàng nhận lại được hơn 117 triệu đồng. Ảnh: CACC

Khoảng 18 giờ 45 phút, ngày 1-12, Công an xã Sơn Hà nhận tin báo của bà Huỳnh Thị Vàng về việc bà đánh rơi một túi tiền hơn 117 triệu đồng trên đường đi làm về.

Công an xã đã khẩn trương phân công lực lượng, rà soát tuyến đường, thông báo đến các thôn xóm và phối hợp người dân để hỗ trợ tìm kiếm.

Trong lúc đó, bà Phạm Thị Huế (46 tuổi, trú thôn Làng Bồ, xã Sơn Hà) phát hiện một túi tiền trên đường. Ngay lập tức, bà liên hệ Công an xã trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm người đánh rơi và bàn giao toàn bộ số tiền nhặt được, mong muốn tài sản sớm trở lại với người bị mất.

Đến 10 giờ, ngày 2-12, bà Vàng nhận tin báo từ Công an xã nên đến ngay trụ sở Công an xã Sơn Hà để nhận lại tài sản.

Bà Vàng viết lời cảm ơn đến bà Huế và lực lượng Công an xã Sơn Hà. Ảnh: CACC

Công an xã Sơn Hà đã lập biên bản tiếp nhận, bảo quản tài sản và trao trả lại hơn 117 triệu đồng cho bà Vàng.

Gia đình bà Vàng cảm ơn lực lượng Công an xã và gửi lời tri ân sâu sắc đến bà Huế.

Hành động của bà Huế là minh chứng cho phẩm chất sống đẹp, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

NGUYỄN TRANG