Nhiều dự án chỉnh trang đô thị sẽ được xem xét tại kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X

Thường trực HĐND TPHCM triệu tập kỳ họp chuyên đề, xem xét điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương; quyết định chủ trương đầu tư một số dự án chỉnh trang trên địa bàn; chính sách đãi ngộ để tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; hỗ trợ mức đóng BHYT…

Thường trực HĐND TPHCM vừa có quyết định triệu tập đại biểu HĐND TPHCM tham dự kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề). Kỳ họp dự kiến được tổ chức vào sáng 14-11, tại Hội trường Thành phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Các đại biểu dự kỳ họp của HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại kỳ họp thứ 5, đại biểu HĐND TPHCM sẽ xem xét một số nội dung quan trọng. Trong đó, có 11 nhóm nội dung thuộc nhóm tờ trình, nghị quyết quy phạm pháp luật. Cụ thể, tờ trình quy định về lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn TPHCM; tờ trình quy định về tỷ lệ trích nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị có số thu lớn do TPHCM quản lý. Tờ trình quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh, sinh viên trên địa bàn TPHCM; tờ trình quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TPHCM...

Các đại biểu cũng xem xét đối với 31 nội dung thuộc nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt. Trong đó có tờ trình điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương của thành phố năm 2025; tờ trình điều chỉnh nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Cùng với đó là tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh; quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 tới Vành đai 4 TPHCM.

Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn; tờ trình Dự án Xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ.

Các đại biểu cũng xem xét tờ trình hỗ trợ tỉnh Tây Ninh nguồn vốn thực hiện Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TPHCM - Mộc Bài (đoạn qua tỉnh Tây Ninh thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài). Tờ trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 1 – giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TPHCM đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn. Tờ trình Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường dây 500Kv Bình Dương 1 - rẽ Song Mây - Tân Định.

Song song đó, xem xét tờ trình áp dụng Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND của HĐND TPHCM quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, mức thu nhập và các chính sách đãi ngộ để tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị TPHCM. Quyết định danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TPHCM năm 2025 (đợt 2). Thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội (đợt 2)…

THU HƯỜNG