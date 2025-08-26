Xã hội

HĐND TPHCM triệu tập kỳ họp chuyên đề, xem xét nhiều chính sách dân sinh

SGGPO

Thường trực HĐND TPHCM vừa triệu tập đại biểu HĐND tham dự kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề). Kỳ họp dự kiến diễn ra trong buổi chiều 28-8.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 2 HĐND TPHCM khoá X. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 2 HĐND TPHCM khoá X. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự kiến tại kỳ họp, HĐND TPHCM sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến tờ trình Quy định về một số chế độ, mức chi cho hoạt động của HĐND các cấp tại TPHCM; tờ trình ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND TPHCM sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (TPHCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương trước đây).

HĐND TPHCM cũng xem xét, cho ý kiến tờ trình của UBND TPHCM trình kỳ họp về các nội dung: Quy định về chế độ hỗ trợ vay vốn tạo việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (thay thế Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND).

17.jpg
Đại biểu HĐND TPHCM nêu ý kiến tại kỳ họp thứ 2 HĐND khoá X. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó là nội dung về: Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo nghề chuyển đổi nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn TPHCM.

UBND TPHCM cũng trình tờ trình về các nội dung: Giải quyết nhà ở công vụ và ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Quy định về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn TPHCM. Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương…

Tin liên quan
THU HƯỜNG

Từ khóa

Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân TPHCM HĐND TPHCM UBND TPHCM Nghị quyết số 98/2023/QH15 Tờ trình Ban hành Quy chế chi thu nhập tăng chế độ hỗ trợ vay vốn tạo việc làm người hoạt động không chuyên trách phát triển giáo dục mầm non kỳ họp chuyên đề

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn