HĐND TPHCM triệu tập kỳ họp chuyên đề, xem xét nhiều chính sách dân sinh

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 2 HĐND TPHCM khoá X. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự kiến tại kỳ họp, HĐND TPHCM sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến tờ trình Quy định về một số chế độ, mức chi cho hoạt động của HĐND các cấp tại TPHCM; tờ trình ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND TPHCM sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (TPHCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương trước đây).

HĐND TPHCM cũng xem xét, cho ý kiến tờ trình của UBND TPHCM trình kỳ họp về các nội dung: Quy định về chế độ hỗ trợ vay vốn tạo việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (thay thế Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND).

Đại biểu HĐND TPHCM nêu ý kiến tại kỳ họp thứ 2 HĐND khoá X. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó là nội dung về: Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo nghề chuyển đổi nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn TPHCM.

UBND TPHCM cũng trình tờ trình về các nội dung: Giải quyết nhà ở công vụ và ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Quy định về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn TPHCM. Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương…

THU HƯỜNG