Nhiều đường bay du lịch bất ngờ “cháy vé”

Đến ngày 30-8, một số đường bay du lịch có điểm khởi hành từ Hà Nội, TPHCM, tỷ lệ lấp đầy đã đạt trên 70% trong các ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (31-8 và 1-9), trong khi trước đó vài ngày, tỷ lệ này mới đạt khoảng 40%-50%. Đặc biệt, các chặng từ Hà Nội đi Đà Lạt, Quy Nhơn, Huế, Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang trong ngày 31-8 có tỷ lệ lấp đầy đạt 73%-97%.

Riêng chặng Hà Nội - Đồng Hới đã bán hết chỗ. Ở các chặng khởi hành từ TPHCM đi các điểm du lịch nêu trên cũng hầu hết đạt trên 70%. Tuy nhiên, các chặng bay trục chính như Hà Nội - TPHCM, lượng ghế cung ứng vẫn đang còn nhiều, tỷ lệ lấp đầy chuyến bay trung bình mới đạt 52%-64%.

Tình hình cũng tương tự trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ là ngày 4-9. Do nhu cầu tăng, giá vé máy bay cận lễ cũng tăng khoảng 20%-30% so với cách đây ít ngày. Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết, đang tiếp tục phối hợp các hãng hàng không, đánh giá theo dõi nhu cầu của thị trường để lên kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Cục Hàng không Việt Nam sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay từ ngày 1-9 đến hết ngày 4-9. Theo đó, các đơn vị sẽ tăng cường kiểm soát an ninh, tăng tần suất tuần tra, kiểm soát đồ vật hành lý tại các khu vực; bổ sung nhân lực và trang thiết bị tại khu vực soi chiếu an ninh, trả hành lý, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách; đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.