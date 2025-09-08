Nhiều hãng ô tô giảm giá, khuyến mãi mạnh

Trong bối cảnh sức mua sụt giảm, hàng loạt mẫu ô tô mới được các hãng xe của Nhật Bản, Hàn Quốc giảm giá mạnh.

Toyota Việt Nam (TMV) tiếp tục áp dụng ưu đãi theo hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ (LPTB) với các mẫu mã như Toyota Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross và Corolla Cross. Hai mẫu crossover 5 chỗ Yaris Cross và Corolla Cross được TMV giảm giá từ 42-51 triệu đồng, tương ứng mức hỗ trợ 50% LPTB cho khách mua xe.

Với mức ưu đãi tương đương 100% LPTB đang được TMV áp dụng, khách mua Veloz Cross được giảm 72,7-75 triệu đồng, Avanza Premio giảm 64,7-69,3 triệu đồng. Mẫu Toyota Vios giảm giá từ 46-54 triệu đồng.

Honda Việt Nam (HVN) cũng áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% LPTB tương đương mức giảm giá 49,9-56,9 triệu đồng. Các phiên bản còn lại như Honda CR-V L, CR-V G, Civic RS, Civic G, BR-V L, BR-V G, HR-V G đều được giảm giá tương đương 50% LPTB. Với Mitsubishi, từ tháng 9-2025, hãng triển khai chương trình ưu đãi theo nhiều hình thức.

Trong đó, mẫu bán tải Triton có mức giảm từ 40-56 triệu đồng, tương đương 100% LPTB. Mitsubishi Xforce giảm từ 34-60 triệu đồng, Mitsubishi Attrage giảm 24,5-38 triệu đồng. Thậm chí Xpander - mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi cũng ưu đãi giảm giá 60-66 triệu đồng...

Các dòng xe Mazda do THACO Auto lắp ráp, phân phối tại Việt Nam cũng được ưu đãi 50% LPTB. Với hãng Hyundai, 2 mẫu xe hạng B Hyundai Accent và Stargazer được giảm giá 40 triệu đồng; Hyundai Creta giảm giá 50 triệu đồng; Hyundai Tucson giảm 55 triệu đồng…

Tin liên quan Thị trường ô tô: Sức mua yếu, hàng tồn kho tăng mạnh

ĐỨC TRUNG