Giá vàng trong nước giảm 600.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/lượng

Dù giá vàng thế giới đi ngang nhưng giá vàng trong nước chiều nay, 31-10 "hạ nhiệt" nên đã thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới.

Khoảng 15 giờ 40, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 146,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua và 600 đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 145,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, về lại mức giá chiều qua ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 145,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 148,4 triệu đồng/lượng chiều bán.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 300.000 đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 31-10 (giờ Việt Nam) lên 4.016 USD, giá đi ngang so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 127,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,9 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 21,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 18,6 - 21,7 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 19,7 – 22 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN