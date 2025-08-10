Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, chăm lo người dân ở phường Bình Trị Đông

Ngày 10-8, UBND phường Bình Trị Đông (TPHCM) phối hợp Ủy ban MTTQVN phường tổ chức Lễ ra quân phát động cuộc vận động “Người dân phường Bình Trị Đông không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố, phường sạch, xanh và thân thiện môi trường”, kết hợp triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Bình Trị Đông tại lễ ra quân

Cuộc vận động nhằm nâng cao ý thức và hành động của người dân trong bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị, đồng thời chủ động phòng ngừa, không để dịch bệnh sốt xuất huyết lây lan.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Bình Trị Đông “sạch - xanh - văn minh - an toàn” mà Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới hướng tới.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng và nhân dân trên địa bàn phường đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, xử lý các điểm nước đọng, diệt lăng quăng/bọ gậy; đồng thời treo băng rôn, phát tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ gia đình với các thông điệp: Không xả rác ra đường phố, kênh rạch; thực hiện phân loại rác tại nguồn; thường xuyên vệ sinh nhà cửa, phát quang khu vực xung quanh, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi; chung tay cùng chính quyền xây dựng phường xanh – sạch – đẹp.

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQVN phường Bình Trị Đông phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tổ chức Ngày hội “Lan tỏa yêu thương - Gieo mầm hạnh phúc”.

Ngày hội nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao học bổng cho con em công đoàn viên khó khăn

Tại chương trình, ban tổ chức đã tặng 50 suất quà (trị giá 25 triệu đồng) cho thanh niên công nhân khó khăn; trao 50 suất học bổng và dụng cụ học tập (trị giá 60 triệu đồng) cho con em công đoàn viên nghèo vượt khó học giỏi; tặng 57 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 28,5 triệu đồng.

Tặng quà cho thanh niên công nhân khó khăn

Ngoài ra, ban tổ chức ngày hội cũng phối hợp HEAD HONDA Dũng Oanh tổ chức hướng dẫn lái xe an toàn và thay nhớt xe miễn phí cho người dân trên địa bàn phường (250 suất, trị giá 45 triệu đồng); thăm khám và hướng dẫn chăm sóc răng miệng cho hơn 100 lượt.

MINH TÂM