Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đến với người dân xã Kim Long

Ngày 12-6, Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức chương trình công tác xã hội tại xã Kim Long, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Ban Chỉ đạo dâng hương, dâng hoa tại Bia tưởng niệm chiến thắng Lòng Chảo - Kim Long

Tham dự và chủ trì chương trình có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo và địa phương.

Đồng hành cùng chương trình còn có Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy.

Mở đầu chương trình, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Bia tưởng niệm chiến thắng Lòng Chảo - Kim Long và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau lễ dâng hương, đoàn công tác dự lễ khánh thành công trình lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao và sân chơi thiếu nhi trên địa bàn xã.

Trao tặng công trình lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao và sân chơi thiếu nhi

Công trình có tổng kinh phí 220 triệu đồng, gồm khu vui chơi dành cho trẻ em và các thiết bị tập luyện thể dục thể thao ngoài trời, tạo thêm không gian vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe cho các em thiếu nhi địa phương.

Các em tập thể dục, vui chơi tại công trình thể dục thể thao và sân chơi thiếu nhi

Dịp này, đoàn cũng bàn giao công trình sửa chữa nhà cho ông Trần Thanh Tuấn, tổ viên tổ an ninh cơ sở xã Kim Long có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà được hỗ trợ sửa chữa 80 triệu đồng, giúp gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và công tác.

Tặng số tiền 617 triệu đồng của chương trình cho lãnh đạo địa phương

Ngoài ra, chương trình còn trao 25 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh - liệt sĩ và các trường hợp khó khăn với tổng kinh phí 37,5 triệu đồng; trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trị giá 20 triệu đồng; tặng 40 thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 50,5 triệu đồng.

Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy trao tặng học bổng cho các em học sinh

Cũng trong ngày, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã dự lễ khánh thành 2 công trình lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại ấp Hưng Long và ấp Tân Long (xã Kim Long) với tổng chiều dài 90m, gồm 30 bóng đèn.

Tổng kinh phí thực hiện 120 triệu đồng, trong đó Công an TPHCM hỗ trợ 100 triệu đồng và Ban Chỉ đạo xã đối ứng 20 triệu đồng. Công trình được lắp đặt trên các tuyến đường dân sinh, góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm, nâng cao mỹ quan nông thôn, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đoàn cũng bàn giao công trình sửa chữa nhà cho anh Lê Quý Tú, thanh niên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Công trình được hỗ trợ 80 triệu đồng nhằm giúp gia đình giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện để anh Tú yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần chăm lo đời sống người dân, gia đình chính sách, người có công và các đối tượng còn nhiều khó khăn, đồng thời thể hiện trách nhiệm của hệ thống chính trị trong công tác an sinh xã hội.

Tổng giá trị các hoạt động chăm lo, hỗ trợ trong chương trình hơn 617 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với địa phương và Bệnh viện Hùng Vương tổ chức khám bệnh, tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho 150 phụ nữ trên địa bàn xã.

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TRÚC GIANG