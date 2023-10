Nhiều hoạt động cho giới trẻ ở Lễ hội ẩm thực tại Hội trường Thống Nhất

Ngày 6-10, Lễ hội ẩm thực và hương vị - Taste of Saigon by artLIVE lần đầu tiên chính thức khai mạc tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM).

Sự kiện Taste of Saigon do artLIVE Magazine & Events cùng Bella Ciao Agency tổ chức.

Với định hướng đưa nghệ thuật, từ nghệ thuật ẩm thực đến kiến trúc, hội họa, thủ công… đến gần công chúng, dự kiến đây sẽ trở thành sự kiện thường niên diễn ra tại Hội trường Thống Nhất.

Các hoạt động của sự kiện năm nay diễn ra xuyên suốt từ ngày 6 đến 9-10, trong khung giờ từ 8 đến 22 giờ tại Hội trường Thống Nhất. Trước khi sự kiện diễn ra, đã có hơn 10.000 lượt người đăng ký tham dự.

Là năm đầu tiên tổ chức Taste of Saigon by artLIVE nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tạo được một "hệ sinh thái" nho nhỏ cho giới trẻ với phong cách sống trẻ trung, văn minh, có chiều sâu văn hóa. Taste of Saigon by artLIVE sẽ bao gồm ba hoạt động chính: Triển lãm, cuộc thi và hoạt động cộng đồng.