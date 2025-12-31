TPHCM kỳ vọng xây dựng thành công mô hình nông nghiệp đô thị xanh, hiện đại

Chiều 31-12, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, trong thời gian tới, thành phố tập trung phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái.

TPHCM phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái trong kỷ nguyên số. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo UBND TPHCM, toàn thành phố có 453.924ha đất nông nghiệp, gấp gần 4 lần so với trước đây, trải rộng trên 168 đơn vị hành chính cấp xã. Ngành nông nghiệp của thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ, tập trung cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, hướng tới mô hình nông nghiệp đô thị hiện đại, xanh, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao.

Những năm gần đây, nông nghiệp thành phố duy trì đà tăng trưởng ổn định, với giá trị sản xuất khu vực nông, lâm, ngư nghiệp ước tăng khoảng 2,5% mỗi năm.

Đáng chú ý, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang chiếm khoảng 45% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Hiện thành phố có 692 cơ sở trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, 797 trang trại chăn nuôi công nghệ cao với tổng đàn khoảng 14,5 triệu con, cùng 171 cơ sở nuôi tôm nước lợ và các cơ sở sản xuất giống thủy sản hiện đại.

Thành phố đang khoanh vùng, định hướng phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với đề án thành lập 7 khu, tổng diện tích hơn 1.344ha, đang được Bộ NN-MT thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Song song đó, vùng sản xuất nông sản xanh, sạch, an toàn tiếp tục mở rộng, công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản thành phố trên thị trường quốc tế.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP” tiếp tục được triển khai hiệu quả, với hơn 1.000 sản phẩm được công nhận, góp phần xây dựng thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thành phố đang hình thành nhiều vùng trồng trọt, nuôi trồng kết hợp du lịch sinh thái. Các mô hình du lịch cộng đồng, làng nghề, du lịch trải nghiệm nông nghiệp không chỉ góp phần bảo tồn giá trị tự nhiên, văn hóa mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp của thành phố đối mặt với không ít thách thức. Quỹ đất nông nghiệp bị thu hẹp, sản xuất còn manh mún; chi phí chứng nhận VietGAP, hữu cơ cao; liên kết chuỗi chưa chặt chẽ; tác động của biến đổi khí hậu, ngập úng, xâm nhập mặn ngày càng rõ nét.

Năm 2026, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp đô thị hiện đại, chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, phát triển đa chức năng, đa giá trị.

Thành phố sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn; tăng cường truy xuất nguồn gốc, quản lý mã số vùng trồng; mở rộng sản xuất hữu cơ và nông nghiệp xanh.

Đồng thời, rà soát và triển khai Chương trình phát triển nông nghiệp đô thị giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến 2050, cùng các đề án trọng tâm về kinh tế số nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp đô thị và quản lý rừng bền vững gắn với tín chỉ carbon rừng ngập mặn Cần Giờ.

Với định hướng chiến lược và giải pháp đồng bộ, TPHCM kỳ vọng sẽ xây dựng thành công mô hình nông nghiệp đô thị xanh, sinh thái, hiện đại, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao chất lượng sống và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

QUỐC HÙNG