Phường Bình Trưng: Khai mạc Chợ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chiều 7-2, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng (TPHCM) tổ chức khai mạc Chợ hoa Xuân Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, chính thức mở đầu chuỗi hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân” trên địa bàn.

Chợ hoa năm nay diễn ra từ ngày 7-2 (nhằm ngày 20 tháng Chạp) đến 12 giờ ngày 16-2 (nhằm ngày 29 tháng Chạp) tại hai địa điểm. Trong đó, khu vực góc giao đường Vũ Tông Phan – Nguyễn Hoàng được bố trí từ 70 đến 80 gian hàng hoa, cây kiểng; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Trưng (số 200 đường Nguyễn Duy Trinh) có khoảng 15 gian hàng, phục vụ nhu cầu mua sắm và tham quan của người dân.

Thông qua hoạt động này, địa phương kỳ vọng góp phần thúc đẩy thương mại – dịch vụ trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu vui xuân, đón tết của người dân, đồng thời lan tỏa không khí đoàn kết, ấm áp trong những ngày tết đang cận kề.

ĐÌNH DƯ

